Sneyder Pinilla, el testigo clave por corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos, deberá entregar su versión ante la Procuraduría

En un intercambio de mensajes, SEMANA logró establecer que Pinilla puso una condición para negociar con las autoridades. “Créame, para mí no es nada fácil delatar y contar la verdad, ser el sapo me pone en la mira. No hay marcha atrás y claro que estoy solicitando un principio de oportunidad e inmunidad total. Esos señores serán mis enemigos toda mi vida hasta el día de mi muerte. Debo ser muy claro, no quiero suicidarme, no tengo agua con cianuro en mi casa. Si algo me pasa es responsabilidad de gente que hoy está en los poderes públicos. Ellos me quieren callar”.