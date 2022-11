“Me siento orgulloso de lo que hice”, alias 19, de la primera línea, tras conocer su condena a 14 años por tortura

La confianza que mostraba alias 19 desde su sitio de reclusión, cuando estaba en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá y, sin explicación, tenía un celular, señal de internet para realizar en vivos a través de Facebook, se desdibujó al conocer los años de cárcel que tendrá que pagar producto de la condena en su contra.

Un juez especializado concluyó en la responsabilidad que tendría alias 19 en los delitos de tortura y concierto para delinquir, en hechos ocurridos en abril de 2021 y en el marco de las jornadas de protesta en el sur de la capital del país, principalmente en los alrededores del Portal Américas.

Alias 19, luego de escuchar que pasará 14 años y siete meses en la cárcel, aseguró que se siente orgulloso de las cosas que hizo, de la persona que es y de ser alias 19. La frase de orgullo la lanzó al término de la diligencia y mientras no pudo evitar el llanto al comprender la gravedad de su condena.

“Este Estado judicial mediocre, solo les puedo decir que no sirven para nada y lo que hicimos nosotros fue un movimiento nacional, un cambio nacional, eso fue lo que hicimos y me siento orgulloso de las cosas buenas que hice, me siento orgulloso de la persona que soy, me siento orgulloso de los pelados que salieron a la calle inconformes de este puto Estado”, dijo.

Cuando el juez terminó de leer el sentido y el monto de la pena, la audiencia quedó abierta, SEMANA pudo conocer las conversaciones que tuvieron quienes, desde la calle, alentaban a alias 19 para enfrentar este capítulo judicial, el mismo que lo tendrá por más de una década tras las rejas.

“Perdón nada, perdónanos a nosotros por defraudarlo y dejarlo solo, huevón, perdóneme realmente por dejarlo solo, porque me duele resto esta decisión y con toda, porque como le dije al principio, simplemente es un obstáculo y vamos a seguir guerreando por usted, aquí estamos guerrero y siempre vamos a estar apoyando sus ideales”, dijo alguien que estaba en la audiencia.

Alias 19 aprovechó el momento en la audiencia para insistir que está frente a un Estado opresor, pero no para admitir que tuvo a ciudadanos amarrados a un poste, atacados, amenazados y humillados en un claro acto de tortura que ahora quedó confirmado con la sentencia condenatoria en su contra.

“La tortura, quienes pese al temor, al miedo, a la angustia, fueron revictimizados por este grupo, contaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos de tortura a las que fueron sometidos. Señalaron y reconocieron uno a uno a sus agresores. Los nombraron, los identificaron siempre a Mayora, a 19, a Calarcá, a Soldado los responsabilizaron de sus torturas que recibieron, de sus dolores y los sufrimientos que soportaron”, dijo la fiscal del caso.

La Fiscalía entregó detalles de la condena en contra de alias 19 y acusó recibido de la compulsa de copias que hizo el juez para adelantar las investigaciones por las amenazas que surgieron luego de leer el sentido del fallo, pero además de adelantar las pesquisas por un posible lavado de activos y terrorismo atribuido a la Primera Línea.

“Juez, nos vemos en las calles, ya sea por la celebración de la victoria del pueblo o en las salas judiciales, o bien sea para organizar lo que será la revolución más hijueputa a nivel nacional, por la libertad, la opresión, nos vemos en las calles los millones con usted o contra usted”, decía la amenaza que leyó el propio juez.

Con esa decisión de condenar por los delitos de tortura y concierto para delinquir, las posibilidades que se barajaban de insultar o de convertir a alias 19 en un gestor de paz, quedan eliminadas. Se trata de una conducta que reprocha el Derecho Internacional Humanitario y allí no caben espacios para beneficios judiciales a personas procesadas y condenadas por estos delitos.