Sneyder Pinilla delató al presidente de la Cámara, Andrés Calle: dijo que le entregó un maletín con 1.000 millones de pesos, “Yo le entregué personalmente en su casa en Montería”

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, confesó en entrevista con SEMANA que su entonces jefe, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Pinilla indicó que todo hizo parte de un plan del Gobierno Petro para sacar adelante las reformas. | Foto: Juan Carlos Sierra

S.P.: Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy.