Atención | Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, fue suspendido ocho meses por llamar “asesinos” a policías

La Procuraduría General determinó que el congresista dio un mal ejemplo al estar en estado de embriaguez. El senado seguirá en el cargo mientras la decisión no quede en firme.

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, fue suspendido por ocho meses de su cargo por llamar “asesinos” y “cobardes” a los agentes de la Policía que lo retuvieron cuando intentaba ingresar con una mujer, y en estado de alicoramiento, a un hotel en la ciudad de Cartagena en hechos registrados en la madrugada del 2 de septiembre el 2022.

Los tres policías que llegaron a atender la situación, por petición de los trabajadores del hotel, fueron recibidos con insultos y tratos humillantes por parte del congresista que incluso los grabó con su teléfono celular. Mientras esto ocurría, un grupo de personas intentaba controlar a Flórez.

En el fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General sostuvo que Flórez incurrió en una falta grave y dolosa, esto debido a su cargo y presencia ante la sociedad. :”Desconoció el principio de moralidad y afectó los derechos fundamentales, específicamente los de los oficiales de policía que estuvieron ese día, y según la Procuraduría mantuvieron la calma”, señaló el procurador del caso al citar los agravantes.

El senador Álex Flórez en audiencia. - Foto: Felipe Quintero @felipquintero

El senador del Pacto Histórico seguirá en el cargo mientras la decisión no quede en firme. La defensa del senador anunció que presentará un recurso de apelación el cual deberá ser resuelto por el Consejo de Estado.

Tras conocer la decisión el senador aseguró que se merece la sanción sin embargo buscará que se reduzca y así poder volver al Senado lo más pronto posible. “Me voy a presentar como voluntario a la Policía Nacional, como una manera de resarcir los daños”.

La defensa de Álex Flórez

En sus alegatos de conclusión, el congresista pidió tener en cuenta que tenía problemas con el alcohol y que después de insultar a los policías, en un acto público les ofreció excusas por los insultos. “No es imputable una conducta dolosa porque yo no hice eso es mis facultades plenas sino que estaba en alicoramiento, y no da para una sanción disciplinaria, puesto que estaba por fuera de mis funciones”.

El dirigente político sostuvo que cuando fue retenido sintió temor por su vida, esto debido a las denuncias que había hecho en contra de u grupo de oficiales de la Policía por la masacre de tres jóvenes en el municipio de Chocó (Sucre). “No estaba en pleno ejercicio de mis facultades, porque estaba totalmente alicorado, no me acuerdo de la mayor parte de las cosas que ocurrieron esa noche, y eso debe ser suficiente para que no se imponga una sanción”.

El senador Álex Flórez ofreciendo excusas a los policías que insultó - Foto: FOTO DE @AlexFlorezH

En estos meses, insistió, ha recibido varias sanciones por su comportamiento. “Hay gente que lo quisiera ver a uno crucificado, quemado y acabado. Creo que ha sido suficiente”. Para el próximo 29 de mayo la Sala Disciplinaria fijó la audiencia en la que se conocerá si se sanciona o no disciplinariamente al senador de la República.

En el pliego de cargos emitido el pasado 14 de diciembre, la Sala Disciplinaria de Instrucción del ente de control sostuvo que “Flórez Hernández previamente habría tenido un altercado con quienes se desempeñaban como recepcionistas, al no permitir estos el ingreso de una joven que lo acompañaba por no tener cédula de identificación, lo que motivó la llamada de las autoridades”.

“Con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente”, agrega el Ministerio Público.

Pero este no sería el único motivo de esta investigación formal por el organismo disciplinario, según informó la Procuraduría, también “habría utilizado bienes del Estado de manera indebida durante su permanencia en la ciudad de Cartagena”.

La investigación, que puede generarle al senador Flórez sanciones que lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos, es compleja, y así se advierte desde la simple apertura de investigación, la cual señala que “Flórez Hernández habría ejecutado actos de violencia verbal contra los referidos servidores públicos al proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra ellos, además habría utilizado bienes del Estado de manera indebida y podría haber ejercido las atribuciones de su cargo para un propósito diferente a los previstos en su condición de senador de la República”.