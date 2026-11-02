“Que se ajuste el Estado, no el bolsillo de los colombianos”: María Fernanda Cabal fija su postura ante Ley de Rescate

La exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien ahora pertenece al Partido Republicano (antes Liga de Gobernantes Anticorrupción), hizo un pronunciamiento oficial respecto a la propuesta de Ley de Rescate Económico del Ejecutivo.

“Colombia recibió una bomba de tiempo fiscal”: Gobierno justifica Ley de Rescate Económico y revela cifras del déficit

“¡Que se ajuste el Estado, no el bolsillo de los colombianos!“, señaló en la comunicación publicada a través de su cuenta de X.

Si bien Cabal respalda la urgencia de sanear las finanzas públicas, exige retirar los gravámenes a los ciudadanos y sustituirlos por un recorte del gasto estatal improductivo, rechazando enfáticamente que el ajuste recaiga sobre el trabajo, las personas y el consumo.

En su comunicado, citó las cifras del déficit primario (que el año pasado se ubicó en el 3,5 % del PIB) y del gasto primario (que alcanzó el 19,9 %) para argumentar que el desequilibrio fiscal no se soluciona únicamente combatiendo la corrupción, sino auditando cuánto gasta el Estado, en qué lo gasta y cuáles son las funciones reales que debe cumplir.

El Partido le propuso formalmente al Congreso retirar los nuevos gravámenes del proyecto de ley y sustituir dicho recaudo mediante una reducción del gasto estatal. Foto: @MariaFdaCabal en X

La contrapropuesta

Cabal propone retomar su plan Mega 2040, planteado durante su campaña presidencial, el cual busca reducir la estructura ministerial, eliminar entidades y funciones duplicadas, revisar subsidios ineficientes, racionalizar la contratación estatal y vender activos improductivos para disminuir la deuda pública.

A pesar de su oposición a las nuevas cargas tributarias, el Partido Republicano, bajo la vocería oficial de Cabal, reconoció aspectos positivos en la iniciativa del Ejecutivo, tales como las medidas para reorganizar entidades, disminuir los gastos de funcionamiento y reducir progresivamente la tarifa de renta empresarial.

No obstante, la exsenadora advirtió que el articulado debe guardar coherencia con la Misión Crecer, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Por esta razón, el partido propuso formalmente al Congreso retirar los nuevos gravámenes del proyecto de ley y sustituir dicho recaudo mediante una reducción del gasto estatal, cuyos ahorros deberán cuantificarse y demostrarse a lo largo del debate legislativo.

“Antes de preguntarnos cuánto más deben pagar los colombianos, preguntémonos cuánto está dispuesto a ahorrar el Estado. Porque la verdadera discusión no es solamente quién paga la cuenta, sino qué estamos pagando y si ese gasto contribuye al progreso del país”, puntualizó Cabal.