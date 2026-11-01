Petro reaccionó a la muerte de Navarro Wolff y dio detalles de su paso por el M-19: “Románticos e insurgentes armados”

Tras la muerte de Navarro Wolff este domingo en la tarde, Gustavo Petro, su excompañero de guerrilla y de partido político —en el Polo Democrático— reaccionó a través de su cuenta en X con un extenso mensaje en el que dio detalles inéditos de su paso por el M-19.

¿Quién fue Antonio Navarro Wolff? Su pasado en el M-19, su cercanía a Jaime Garzón y sus diferencias con Petro

“El M19 es parte de la historia de Colombia. Nos anudamos con mucho amor a nuestra Colombia y fuimos hermanos, armados y desarmados, para que brillara la mejor democracia del mundo en nuestro país, corazón de la humanidad”, dijo Petro en el inicio del mensaje.

Su reacción citó su paso por el grupo revolucionario y aseguró que junto a Wolff convocaron al mundo a luchar por Colombia. Petro se refirió a ellos como “románticos e insurgentes armados”, y dijo que al tiempo estaban con “inteligencia y fusiles”.

El M-19 cometió actos como el robo de la espada de Bolívar, en 1974. Dio muchas vueltas mientras el Gobierno trataba de recuperarla; la mayor parte del tiempo estuvo en Cuba. Fue devuelta en Venezuela a Antonio Navarro Wolff, cuando esta guerrilla hizo el acuerdo de paz.

“Y fueron cayendo uno a uno mis amigos, mis amigas, mis amores, mis sueños, mi historia, y los asesinos de la cocaína se hicieron con el poder y aún lo tienen”, dijo Petro, luego de asegurar que vinieron a Colombia muchos líderes revolucionarios del mundo, entre los que cita a Fidel Castro.

Gustavo Petro y Navarro Wolff se encontraron en el M-19 cuando eran jóvenes. Los dos se reintegraron a la vida civil cuando el grupo guerrillero firmó la paz y, desde entonces, defendieron las banderas de la izquierda desde cargos públicos.

Foto publicada por Gustavo Petro en la publicación sobre Navarro Wolff. Foto: X/ Gustavo Petro - API

En su mensaje, Petro reveló que fue Navarro Wolff quien en muchos momentos lo convenció de seguir el camino de paz que habían prometido. Según él, luego de la muerte de varios líderes de izquierda como Carlos Pizarro, fue clave su voz.

“Surgió con voz moderada y tranquila Antonio Navarro Wolff, mi compañero, convenciéndome y convenciéndonos que había que proseguir con la paz y que debíamos cumplir con la palabra empeñada”, dijo Gustavo Petro.

El Polo Democrático les dio el aval a los dos exguerrilleros para ocupar una curul en el congreso. Navarro en el periodo 2002-2006 y Petro en 2006-2010.

El Polo Democrático hizo parte de la vida política de Gustavo Petro y Navarro Wolff. Foto: león darío peláez-semana

Aunque en esos ocho años solo compartieron militancia partidista, en 2012 se reencontraron: Gustavo Petro asumió la Alcaldía de Bogotá y nombró a Navarro como su secretario de Gobierno, cargo en el que estuvo solo un año.

Sobre su paso en la vida política, Petro no dijo nada. Todo su mensaje giró en torno a su paso por el M-19: “Nos alzamos en armas para construir una democracia libre, soberana y las dejamos para buscar lo mismo”.

Reconoció la participación de Navarro Wolff en la Constitución del 91 y dijo: “Lo que queda de democracia en Colombia se debe a los constituyentes de 1991, y a Antonio Navarro Wolff, su presidente. Quizás debió ser Jaime Bateman, o Alvaro Fayad, o Carlos Pizarro, o Antonio Navarro Wolff ser el primer presidente del M-19 de la república soberana de Colombia”.

“Me tocó a mi ser el primer presidente del M-19 de Colombia. Y no me arrodillé, no sucumbí, no me dieron un golpe de Estado, un aureliano de los cien años de soledad de Gabriel García Márquez fue elegido por el pueblo presidente de la república de Colombia”, escribió Petro.