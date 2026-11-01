Gobierno De La Espriella se toma en serio la violencia en el fútbol: anuncia cuatro medidas sobre seguridad

Miller Soto Solano, vocero del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, dio a conocer algunas directrices que se tendrán con el objetivo de ordenar el deporte colombiano y garantizar espacios seguros para la ciudadanía en los estadios.

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El funcionario habló sobre los peligros que hay hoy en día en los escenarios de fútbol, debido a las barras bravas y otros actores. “Las graderías se llenaron de tensiones y muchas veces de violencia”, comentó.

Por lo mismo, indicó que bajo el liderazgo de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, se reactivó la Comisión Nacional de Fútbol y en menos de dos meses se han realizado dos comisiones nacionales, dos técnicas y siete mesas de trabajo.

“No estamos allí para echarnos discursos, ni para cumplir solo por cumplir con una normativa. Estamos allí para que las cosas sucedan”, dijo.

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Soto explicó que junto con otras autoridades se aprobaron cuatro directrices para las 25 comisiones locales que operan en las ciudades en las que hay fútbol profesional.

La primera es la instalación de detectores de metales en los ingresos a los escenarios deportivos. “Quien vaya a disfrutar del fútbol, no tiene por qué llevar armas”, señaló.

La segunda es la implementación estricta del Sistema de Validación Nacional para saber con exactitud quiénes son las personas que están en las tribunas.

En cuanto a la tercera y la cuarta, el vocero explicó que se trata de la actualización de los planes de seguridad y de gestión del riesgo en cada uno de los escenarios deportivos.

“Nuestro objetivo es que el estadio vuelva a ser el punto de encuentro pacífico de las familias colombianas”, manifestó.

Por otra parte, Soto aprovechó para felicitar a la Selección Colombia Paralímpica de Bocha por su actuación en el World Challenger que se disputó en Italia.

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“Estos verdaderos titanes ya tienen la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 y todo el país los va a respaldar”, expresó.

Por último, el funcionario se refirió a los patinadores colombianos que estuvieron representando al país en el World Skate Games, un evento que se llevó a cabo en Paraguay y en el que participaron 90 naciones.

Según dijo, Colombia se quedó con el segundo puesto en el medallero general, gracias a las 49 preseas que se obtuvieron.

“De eso se trata administrar el deporte con visión y con corazón, de garantizar que un niño pueda ir de la mano de su padre a un estadio seguro y de entregarles todas las herramientas a nuestros atletas para que hagan sonar el himno nacional en lo más alto de los podios mundiales”, dijo.

Este es, de acuerdo con él, el objetivo que tiene el presidente Abelardo De La Espriella y todo su Gobierno. “Hacer que el deporte también nos acerque un poco más a la Patria Milagro”, concluyó.