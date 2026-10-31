El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció que se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella para llevarle una propuesta de recorte de gasto público que -estima- tendría un impacto estimado de $ 28 billones al año.

Gobierno nacional anuncia recorte de más de 267.000 millones de pesos y reducción de burocracia estatal

Uno de los ejes principales de su propuesta es pasar de 18 a 7 ministerios y suprimir la mayor cantidad posible de agencias e institutos ejecutores adscritos.

El encuentro se dará tras una invitación del presidente Abelardo De La Espriella para discutir la Ley de Rescate y Ajuste Fiscal, escenario donde el gobernador antioqueño busca presentar alternativas concretas de salvamento económico articuladas en tres pilares: austeridad estatal, autonomía territorial y salud.

“Después de resistir, las regiones de Colombia estamos listas para salvar el país”, señaló Rendón.

Austeridad estatal y reducción ministerial

La nueva estructura propuesta por Rendón crearía la cartera de Seguridad, agrupando Interior y Justicia; el ministerio de Desarrollo Social, integrando Salud, Educación, Deporte, Cultura, Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS); Hacienda y Crédito Público, incorporando al Departamento Nacional de Planeación (DNP); Desarrollo Económico, reuniendo Agricultura, Comercio, Minas y Energía, y Ciencia, y Desarrollo Territorial, concentrando Ambiente, Transporte, Vivienda y TIC.

Por su parte, las carteras de Defensa y de Relaciones Exteriores se mantendrían de manera independiente.

Con esta reorganización burocrática, Rendón estima que se lograría un ahorro cercano a los $ 3 billones al año.

Uno de los ejes principales de su propuesta es pasar de 18 a 7 ministerios y suprimir la mayor cantidad posible de agencias e institutos ejecutores adscritos. Foto: Getty Images

Autonomía territorial: eliminar duplicidad de funciones

El segundo eje de la propuesta busca otorgar mayores competencias a las regiones mediante la eliminación de la duplicidad de funciones que hoy se cruzan entre la Nación, los departamentos y los municipios.

Al trasladar dichas facultades de ejecución directamente a los entes territoriales, el gobernador calcula un alivio fiscal para el Gobierno Nacional central de hasta $ 17 billones.

Erradicar los Equipos Básicos de Salud heredados de Petro

Finalmente, el tercer eje propone suprimir los Equipos Básicos de Salud implementados durante el gobierno de Gustavo Petro, programas a los que calificó de “empleo militante”.

La iniciativa contempla trasladar esos recursos, que ascienden a cerca de $ 8 billones al año, a la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el propósito de mitigar la crisis financiera de clínicas y hospitales, agilizar la asignación de citas y cirugías, y solucionar la falta de entrega oportuna de medicamentos.