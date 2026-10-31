Política

De 18 a 7 ministerios: el plan de austeridad que llevará el gobernador Andrés Rendón al presidente De La Espriella

El gobernador de Antioquia anunció que se reunirá con el presidente para presentarle su propuesta.

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Evelyn Acevedo Rueda

31 de octubre de 2026 a las 7:55 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció que se reunirá con el presidente para presentarle su propuesta.
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció que se reunirá con el presidente para presentarle su propuesta. Foto: API - Colprensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció que se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella para llevarle una propuesta de recorte de gasto público que -estima- tendría un impacto estimado de $ 28 billones al año.

Gobierno nacional anuncia recorte de más de 267.000 millones de pesos y reducción de burocracia estatal

Uno de los ejes principales de su propuesta es pasar de 18 a 7 ministerios y suprimir la mayor cantidad posible de agencias e institutos ejecutores adscritos.

El encuentro se dará tras una invitación del presidente Abelardo De La Espriella para discutir la Ley de Rescate y Ajuste Fiscal, escenario donde el gobernador antioqueño busca presentar alternativas concretas de salvamento económico articuladas en tres pilares: austeridad estatal, autonomía territorial y salud.

“Después de resistir, las regiones de Colombia estamos listas para salvar el país”, señaló Rendón.

Austeridad estatal y reducción ministerial

La nueva estructura propuesta por Rendón crearía la cartera de Seguridad, agrupando Interior y Justicia; el ministerio de Desarrollo Social, integrando Salud, Educación, Deporte, Cultura, Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS); Hacienda y Crédito Público, incorporando al Departamento Nacional de Planeación (DNP); Desarrollo Económico, reuniendo Agricultura, Comercio, Minas y Energía, y Ciencia, y Desarrollo Territorial, concentrando Ambiente, Transporte, Vivienda y TIC.

Por su parte, las carteras de Defensa y de Relaciones Exteriores se mantendrían de manera independiente.

Con esta reorganización burocrática, Rendón estima que se lograría un ahorro cercano a los $ 3 billones al año.

De 18 a 7 ministerios: el plan de austeridad que llevará Andrés Rendón al presidente De La Espriella
Uno de los ejes principales de su propuesta es pasar de 18 a 7 ministerios y suprimir la mayor cantidad posible de agencias e institutos ejecutores adscritos. Foto: Getty Images

Autonomía territorial: eliminar duplicidad de funciones

El segundo eje de la propuesta busca otorgar mayores competencias a las regiones mediante la eliminación de la duplicidad de funciones que hoy se cruzan entre la Nación, los departamentos y los municipios.

Al trasladar dichas facultades de ejecución directamente a los entes territoriales, el gobernador calcula un alivio fiscal para el Gobierno Nacional central de hasta $ 17 billones.

Erradicar los Equipos Básicos de Salud heredados de Petro

Finalmente, el tercer eje propone suprimir los Equipos Básicos de Salud implementados durante el gobierno de Gustavo Petro, programas a los que calificó de “empleo militante”.

La iniciativa contempla trasladar esos recursos, que ascienden a cerca de $ 8 billones al año, a la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el propósito de mitigar la crisis financiera de clínicas y hospitales, agilizar la asignación de citas y cirugías, y solucionar la falta de entrega oportuna de medicamentos.