Gobierno anunció recursos para financiar los próximos tramos del Gran Malecón del Mar en Cartagena

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció el respaldo financiero del Gobierno nacional para avanzar en los próximos tramos del Gran Malecón del Mar en Cartagena, con recursos que superan los 170.000 millones de pesos.

Los elogios del presidente Abelardo De La Espriella para el gobernador de Bolívar y el alcalde de Cartagena

Así lo anunció durante la inauguración de la obra, la cual seguirá extendiéndose por el litoral de la ciudad.

De La Espriella confirmó que la nación tiene financiará 87.000 millones de pesos para la construcción de los tramos de Las Tenazas y El Boquetillo, que permitirán darle continuidad al corredor hacia el Centro Histórico.

También se dispondrán otros 87.703 millones de pesos para desarrollar el tramo comprendido entre La Marina y la entrada de Bocagrande.

“Este proyecto no termina aquí. El siguiente paso será avanzar en los tramos de Las Tenazas y el Boquetillo, más de dos kilómetros. Cuente con esa plata, alcalde. Cuente con esa plata”, expresó el presidente de la República.

El jefe de Estado también se refirió a la continuidad del proyecto hacia Bocagrande y ratificó su compromiso con la financiación de este nuevo tramo. “También hay una plata pendiente para ese tramo... Ahí se la tenemos”, dijo.

Estos recursos permitirán avanzar en dos nuevas intervenciones estratégicas que ampliarán el alcance del Gran Malecón del Mar y fortalecerán la conexión entre diferentes sectores de la ciudad.

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Cartagena. En la foto está con Yamil Arana, Dumek Turbay, Mauricio Gómez Amín, entre otros. Foto: Presidencia de la República

Los tramos 3 y 4 de la segunda fase del proyecto, conocidos como Las Tenazas y El Boquetillo, contemplan más de dos kilómetros de infraestructura, conectando el sector de Las Tenazas con el entorno del Centro Histórico y el baluarte de Santo Domingo.

El tramo de Las Tenazas contempla 820 metros lineales, con una inversión estimada de 6.871 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 10 meses. El Boquetillo comprende 1.323 metros lineales, con un presupuesto estimado de 80.832 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

El tramo entre La Marina y Bocagrande, de aproximadamente 1,5 kilómetros, permitirá continuar la recuperación del borde costero por la avenida Santander, conectando el entorno patrimonial del Centro Histórico con uno de los sectores turísticos más importantes de Cartagena.

Los anuncios del presidente representan más de 170.000 millones de pesos en recursos para darle continuidad a un proyecto que busca integrar el mar, el patrimonio, el turismo y el espacio público en un mismo corredor.