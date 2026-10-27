Gobernación de Bolívar atiende a familias afectadas por inundaciones en Turbaco

La Gobernación de Bolívar mantiene el acompañamiento a las familias afectadas por las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en Turbaco, mediante un trabajo articulado con la Alcaldía municipal para atender las necesidades de la población y prevenir riesgos para la salud y el bienestar de las comunidades.

Bus de TransCaribe se incendio cerca de una estación del servicio. Foto: Tomado de redes sociales / API

Las ayudas son vigiladas por el gobernador Yamil Arana Padauí y comenzaron el sábado, tras conocerse la emergencia, y continuaron durante el domingo. Desde este lunes 26 de octubre, los equipos técnicos permanecen desplegados en el territorio para atender la situación y verificar las necesidades de las familias.

Ayudas a familias danmificadas en Turbaco, Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

El recorrido de atención incluyó el barrio Villa Mayra y el sector El Bajo, en Calle San Pablo, donde se reportaron inundaciones de entre 20 y 60 centímetros, asociadas a las fuertes precipitaciones y al rebosamiento registrado en la zona.

Las autoridades departamentales adelantan la entrega de 100 kits de noche, cada uno compuesto por colchoneta, sábanas, toldillo y almohada, para contribuir a mejorar las condiciones de descanso de las familias afectadas.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, reiteró que la prioridad es brindar atención oportuna a las comunidades y acompañarlas durante la emergencia.

“En estos momentos difíciles, nuestras familias necesitan sentir que cuentan con el respaldo de sus instituciones. Desde la Gobernación de Bolívar estamos acompañando esta situación, trabajando de la mano con la Alcaldía para atender sus necesidades y brindarles el apoyo que requieren. A las familias afectadas de Turbaco quiero decirles que no están solas; seguimos pendientes de ustedes y vamos a continuar trabajando para que reciban la atención que necesitan”, expresó el mandatario departamental.

Entre las prioridades está la identificación de personas que requieren atención especial, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, se revisaron los casos de pacientes que necesitan medicamentos y se recomendó fortalecer los mecanismos de atención para eliminar barreras de acceso a los servicios médicos, incluida la habilitación de una mesa para recibir y tramitar peticiones, quejas y reclamos (PQR).