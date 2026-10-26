Así estará el clima en Colombia para la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre

Inicia una nueva semana en Colombia, donde millones de personas se preparan para hacer actividades al aire libre o cumplir con sus obligaciones laborales. Pero esto está sometido al clima que tenga lugar en las diferentes regiones del país.

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Por ello, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el reporte sobre el comportamiento del clima en Colombia entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 2026.

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Las proyecciones meteorológicas muestran un escenario de contrastes que combina picos de calor en el oriente y centro del país con un incremento progresivo de las precipitaciones sobre la franja occidental y el litoral pacífico. El Ideam proyecta altas temperaturas y lluvias fuertes dispersas en varias regiones del país durante la semana.

Lunes 26 de octubre

El inicio de semana registrará temperaturas elevadas en varias ciudades, destacándose Cúcuta con valores entre 35 y 39 °C, Leticia entre 34 y 38 °C, Neiva entre 33 y 37 °C y Yopal entre 32 y 36 °C.

Mapa del clima en Colombia para el lunes 26 de octubre. Foto: Ideam

Predominará el tiempo seco en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, aunque sin descartar eventos de lluvia. Por su parte, las precipitaciones de mayor intensidad se focalizarán en Antioquia, el sur de Bolívar, Santander, Norte de Santander y en la franja litoral de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El Ideam prevé que Cúcuta alcance los 39 °C durante la jornada del lunes.

Martes 27 de octubre

Para la segunda jornada, las temperaturas máximas continuarán elevadas en Neiva y Leticia con rangos entre 33 y 37 °C, mientras que Cúcuta, Florencia y Yopal fluctuarán entre los 31 y 36 °C. Se mantendrá el predominio de tiempo seco en Vichada, Guainía, Meta, Caquetá y Vaupés.

En materia de precipitaciones, se prevén lluvias fuertes sobre la región Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y el occidente de la región Andina, mientras que en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y el sur del Caribe las lluvias serán de intensidad moderada. Las lluvias fuertes del martes se concentrarán en la cuenca del Pacífico y el occidente andino.

Mapa del clima en Colombia para el martes 27 de octubre. Foto: Ideam

Miércoles 28 de octubre

Durante el miércoles, los valores térmicos máximos se focalizarán en Neiva con marcas entre 34 y 38 °C, Leticia entre 33 y 37 °C, Florencia entre 32 y 36 °C y Valledupar entre 31 y 35 °C. El tiempo seco prevalecerá en el norte de la región Caribe y el oriente de la Orinoquía.

En contraste, se prevé la ocurrencia de lluvias fuertes en Santander, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Cauca, Nariño y áreas del piedemonte llanero y amazónico, mientras que en Antioquia, Chocó y el Valle del Cauca se registrarán precipitaciones moderadas. Se pronostican lluvias intensas sobre los Santanderes y la franja del piedemonte durante el miércoles.

Jueves 29 de octubre

El jueves registrará temperaturas máximas de hasta 38 °C en Cúcuta y Neiva, mientras que en la costa Caribe, Barranquilla oscilará entre 31 y 35 °C, y Cartagena y Sincelejo se situarán entre 30 y 34 °C.

👉🏼 Infórmate para estar preparado 🌦️Desde el Ideam compartimos el pronóstico del tiempo 🌦️ para hoy lunes 26 de octubre de 2026, en las principales ciudades del país. 🔜 Se prevé una jornada lluviosa en el norte y occidente del país 🌧️⛈️ https://t.co/i0XAU8W5hg — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 26, 2026

Las precipitaciones intensas afectarán nuevamente a sectores de Antioquia, Cauca, Nariño y el departamento de Amazonas, marcando el retorno paulatino de las lluvias a la región amazónica. En Chocó, el Eje Cafetero, el piedemonte llanero y áreas de Putumayo y Caquetá se aguardan lluvias de intensidad moderada. El reporte prevé el retorno progresivo de las precipitaciones en la región amazónica hacia el jueves.

Viernes 30 de octubre

El cierre de la semana laboral mantendrá altas temperaturas en Cúcuta y Neiva (hasta 37 °C) y en Yopal y Riohacha (hasta 35 °C), al tiempo que Bogotá registrará valores máximos entre 18 y 22 °C.

Mapa climatológico de Colombia para el próximo domingo 30 de octubre. Foto: Ideam

Durante esta jornada se intensificarán las lluvias fuertes en Antioquia, Chocó, el sur de Córdoba y Bolívar, Santander, el occidente de Cauca y Nariño, y el piedemonte llanero. Paralelamente, se prevén acumulados moderados en el Caribe central y sur, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y el occidente de la Amazonía.