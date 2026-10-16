¿Paraguas listo? Clima en Bogotá y Colombia durante el fin de semana: domingo, “día crítico”

Quienes tienen planes al aire libre este fin de semana tendrán que estar pendientes del cielo. El pronóstico meteorológico suministrado para el periodo del viernes 16 al domingo 18 de octubre advierte sobre lluvias de distinta intensidad en varias regiones de Colombia, con posibilidad de tormentas eléctricas en algunos departamentos.

Fuerte granizada sorprende a Bogotá: usuarios reportan lluvias intensas en distintos sectores

Uno de los puntos que llaman la atención es Bogotá. De acuerdo con la información compartida, la capital tendría cielo entre mayormente nublado y lluvias en diferentes momentos del día, especialmente durante las tardes.

El domingo sería la jornada con las precipitaciones de mayor magnitud, mientras que la temperatura máxima podría llegar a los 22 °C.

Pronóstico Ideam para el domingo, 18 de octubre de 2026. Foto: Ideam-Colombia / API

Viernes con lluvias fuertes en varias regiones

Para este viernes, 16 de octubre, el pronóstico contempla lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, entre otros departamentos.

Ideam reporta lluvias en el país. Foto: Montaje Semana

También se esperan precipitaciones en zonas de Meta, Guainía y Amazonas. En otras áreas del país, incluidas partes de La Guajira, Atlántico, Boyacá, Arauca y Casanare, las lluvias serían moderadas. En sectores de Tolima, Huila y Cundinamarca podrían presentarse precipitaciones ligeras.

¿Qué se espera para el sábado y el domingo?

El sábado 17 continuarían las lluvias fuertes, con posibilidad de actividad eléctrica, en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El pronóstico también incluye zonas de Cesar, Norte de Santander, Meta, Caquetá y Amazonas.

Entre el calor intenso y las lluvias, el clima en Colombia tendrá a más de uno sacando sombrilla y bloqueador. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Para el domingo 18, las precipitaciones fuertes se concentrarían en sectores de Magdalena, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia y varios departamentos de la región Pacífica. San Andrés, Providencia y Santa Catalina también aparecen entre las zonas con posibilidad de lluvias intensas.

Aunque el pronóstico suministrado señala una tendencia a la disminución de las precipitaciones hacia el domingo en regiones como la Orinoquía y la Amazonía, Bogotá tendría un comportamiento distinto, con lluvias de mayor magnitud previstas para ese día.

Por eso, quienes planean salir durante el fin de semana deberían revisar las actualizaciones meteorológicas antes de viajar o realizar actividades al aire libre. La intensidad y distribución de las lluvias pueden variar según la zona y la evolución de las condiciones atmosféricas.