Lucas Arnau se fue contra Diana Ángel por foto en marchas petristas: “¿Qué tan patético hay que ser en la vida?"

La actriz Diana Ángel generó reacciones en redes sociales tras compartir varias publicaciones relacionadas con las movilizaciones del pasado 14 de octubre en Colombia.

La artista, quien ha expresado públicamente su afinidad con sectores de izquierda, difundió imágenes y videos de las manifestaciones en las que participaron ciudadanos que respaldaban al expresidente Gustavo Petro.

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A través de sus plataformas digitales, la intérprete se refirió a la asistencia registrada durante las marchas y cuestionó las versiones que señalaban que la participación había sido reducida. Para respaldar su postura, publicó material audiovisual que, según indicó, daba cuenta de la cantidad de personas que salieron a las calles.

Ángel también hizo referencia a la convocatoria en Bogotá, donde aseguró que cerca de 62.000 personas se sumaron a las movilizaciones en rechazo al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Sus declaraciones y el contenido que compartió despertaron respuestas de usuarios con distintas posiciones políticas, entre ellos simpatizantes de la derecha.

Una de las frases que acompañó sus publicaciones fue: “¡Solo en Bogotá, se ve la ‘minoría’!”. El mensaje apareció junto a una fotografía y un video de la jornada, con los que la actriz buscó respaldar su interpretación sobre la asistencia a las protestas.

Ante esta publicación, Lucas Arnau reaccionó y cuestionó a la actriz por compartir imágenes cuyo origen puso en duda.

“¿Qué tan patético hay que ser en la vida para tratar de engañar a la gente con fotos de otra marcha? Por eso les pasa la del pastorcito mentiroso, ¡ya nadie les cree!”, escribió, al citar la publicación de la actriz.

Por el momento, Diana Ángel no ha respondido a las críticas de varias figuras en X.

Las publicaciones se sumaron a las discusiones que surgieron en redes sociales alrededor de las marchas, la participación ciudadana y las lecturas políticas sobre la magnitud de las convocatorias.