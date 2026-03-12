Lucas Arnau vivió tragedia por accidente, su perro murió luego de que lo atropellara sin culpa: “El amor más puro”

Lucas Arnau, reconocido cantante colombiano, quedó como protagonista de una lamentable noticia en redes sociales, luego de una pérdida que sufrió su familia. El artista, bastante afectado, confirmó la muerte de un ser amado, el cual falleció tras un accidente que ocurrió.
De acuerdo con lo que quedó registrado, el intérprete compartió un inesperado video en sus redes sociales, contando que su perro había sufrido un incidente muy delicado, luego de que se le atravesara mientras él iba en el auto. El canino terminó bastante lesionado por lo que pasó, ya que el artista nunca se dio cuenta y todo fue sin querer.
Las imágenes son dolorosas y bastante tristes, pues se ve cómo Lucas Arnau acompaña a su mascota en ese instante tan complejo. El perro se muestra adolorido y bastante agitado, por lo que pidió oraciones por su salud.
“Familia, hoy no les tengo una buena noticia. Aquí está mi niño, tuvimos un accidente terrible, se me atravesó en el carro y lo pisé, obviamente sin querer. Tiene una fractura en esa patica, está muy adolorido... tiene un pulmón comprometido”, dijo.
“Les quiero pedir que recen por este gordito para que no se nos vaya a ir por esto”, agregó.
No obstante, horas después, el cantante confirmó que Atún había muerto, pues no logró recuperarse de las heridas y terminó dejando este plano terrenal.
“Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido. Gracias, Tunchito, quedaste tatuado en mi alma para siempre. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, descansa en paz, angelito de mi vida!”, escribió en un post, donde recopiló imágenes de su mascota.