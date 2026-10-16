El gesto de James Rodríguez que le aplauden en Atlético Nacional: “Eso lo hace más grande”

James Rodríguez es el centro de atención en Atlético Nacional tras su sonado regreso al fútbol profesional colombiano; sin embargo, otros jugadores como Elías Cabrera se han robado parte del protagonismo por sus grandes presentaciones dentro del campo.

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El argentino llegó este semestre por pedido de Lucas González, quien lo conoció del corto periodo que trabajaron juntos en Central Córdoba. Cabrera ha tenido un impacto positivo en el conjunto verdolaga y muchas veces ha recibido ovaciones de la hinchada por su despliegue dentro del campo.

“Soy un agradecido con Lucas porque en Central Córdoba no me tuvo mucho tiempo para darse cuenta de cómo era realmente como jugador o persona. Él seguramente vio en mí algo, que en realidad no lo sé, pero soy un agradecido por esta posibilidad; quería mostrarme y estar en un lugar en donde sentirme importante”, dijo en declaraciones para AS Colombia.

Elías Cabrera está a préstamo en Atlético Nacional hasta mediados de 2027, pero desde ya tiene pensando a los directivos en la posibilidad de ejecutar la opción de compra. Vélez Sarsfield es dueño de su pase y, viendo los datos de rendimiento, no se desprenderá fácilmente de él.

Elías Cabrera en el partido de Atlético Nacional vs. Deportes Tolima. Foto: Colprensa

Elías Cabrera destaca el gesto de James Rodríguez

Una de las cosas que ha sorprendido a Cabrera en su paso por la Liga BetPlay es la relación con James Rodríguez, quien llegó a trabajar como uno más y le tendió la mano para empezar a crear una amistad dentro del camerino.

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“James conmigo se comportó muy humilde desde el primer día que llegó”, relató el mediocampista argentino. “Él se acercó a mí y me preguntó si necesitaba algo; solo tengo palabras de agradecimiento porque nunca se hizo notar como una persona diferente y eso lo hace aún más grande de lo que es”, agregó.

En este momento solo tiene elogios para el volante cucuteño. “Uno lo admira como jugador, pero en el día a día descubre una faceta que es aún más impresionante”, agregó.

Cabrera está viviendo un sueño gracias a los compañeros que tiene en Nacional. “Compartir con Franco Armani es un privilegio y con Milton (Casco) también, pero hay otros como Matheus Uribe, Edwin Cardona, ahora vino James... Son jugadores que uno los vio de chico y los veía tan lejos, y ahora los ves como compañeros”, apuntó.

Por eso y más, el argentino confía en que llegarán fortalecidos a los cuadrangulares y pelearán por el título de fin de año. “Vamos pocos partidos, pero para mí somos el mejor equipo y la mejor plantilla de Colombia; todavía nos falta, pero vamos por buen camino”, finalizó.