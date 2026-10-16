Contundente golpe al narcotráfico: se tuvo que hacer una intensa persecución por el mar

Una operación de la Armada Nacional en el Pacífico colombiano permitió interceptar una embarcación que transportaba más de seis toneladas de marihuana y capturar a dos ciudadanos colombianos que iban a bordo. El procedimiento se produjo luego de una persecución marítima, después de que la motonave intentó evadir a las autoridades.

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De acuerdo con la información entregada por la institución, unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectaron la embarcación tipo go fast, gracias a información suministrada por Inteligencia Naval. Tras identificarla como sospechosa, los uniformados iniciaron un seguimiento que culminó con la interceptación.

Durante la inspección, los integrantes de la Armada encontraron 240 bultos que contenían 12.125 paquetes de marihuana. En total, el cargamento incautado alcanzó los 6.072 kilogramos, una cantidad que, según el reporte oficial, estaría destinada a mercados ilegales internacionales.

La institución naval indicó que la sustancia tendría como destino Costa Rica y que su valor comercial superaría los 6,3 millones de dólares. Sin embargo, esa información corresponde a lo establecido durante la operación y no significa que el cargamento hubiera alcanzado ese destino.

Según la Armada, la incautación evitó la distribución de aproximadamente un millón de dosis de estupefacientes destinados al consumo y representó una afectación económica para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Los dos ciudadanos colombianos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, junto con la embarcación y el material incautado, con el fin de que se adelanten los procedimientos judiciales correspondientes.

Este resultado se suma a las operaciones que realizan las unidades de Guardacostas en el Pacífico colombiano para detectar embarcaciones sospechosas e impedir el transporte de sustancias ilícitas por rutas marítimas. La Armada destacó la importancia de la información de inteligencia para ubicar este tipo de embarcaciones, que pueden desplazarse a altas velocidades e intentar evadir los controles de las autoridades.

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Estas operaciones hacen parte de las labores adelantadas por las autoridades en el territorio para combatir las economías ilícitas que benefician a grupos al margen de la ley.

Asimismo, en varias ciudades del país se adelantan operativos contra el crimen, como en Cali, donde se desarrolla el Plan Cristo Rey, que tiene como objetivo disminuir las tasas de delitos en la capital del Valle del Cauca, como los homicidios y el robo de vehículos.