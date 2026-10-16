Avistan en parque de Cali uno de los animales más icónicos de Colombia: un encuentro único

Uno de los animales más significativos para nuestro país en el oso andino o también conocido como oso de anteojos, y no es de menos, ya que esta especie está ampliamente relacionada con la salud de los ecosistemas en los que habita, siendo un indicador favorable.

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Teniendo en cuenta esto, Parque Nacionales Naturales de Colombia, dio la grata noticia sobre un nuevo avistamiento de esta criatura, este 15 de octubre, lo que daría señales positivas sobre el estado en el que se encuentra el lugar donde fue visto.

Este hecho se habría registrado específicamente en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sitio ubicado entre los Andes y el Pacífico colombiano. Además es un territorio en el que se alberga una gran cantidad de biodiversidad en un espacio de 196.429,90 hectáreas.

De acuerdo a la información brindada por Parque Naturales, el animal fue visto durante un recorrido de prevención, vigilancia y control, que realizaban varios guardabosques con el propósito de garantizar que todo en la zona estuviera en orden,

En ese momento fue cuando divisaron al ejemplar, el cual se trataría de un juvenil de oso andino que se encontraba trepando por los arboles de los alrededores. En el video mostrado por la entidad, se evidencia como el espécimen se encontraba a varios metros sobre el suelo, desplazándose por las ramas.

“Este registro es un indicador del buen estado de conservación del Parque y resalta la importancia de mantener la integridad ecológica de esta área protegida, que alberga una alta diversidad biológica en las vertientes Andina y Pacífica”, se indicó desde el organismo.

Con este nuevo avistamiento, se espera seguir trabajando en la conservación de esta especie que se ha encontrado amenazada a lo largo de los años, por la perdida del territorio donde habita, entre otros factores.

Asimismo, este caso sucede una semana después en la que las autoridades ambientales de Medellín también lograron ver un ejemplar de águila crestada en la ciudad. Hecho que sorprendió a las autoridades y fue ampliamente divulgado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre ese acontecimiento, donde recalcó la importancia de que estos animales puedan volver a ser vistos en la cotidianidad.

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“Qué maravilla poder ver estas especies en nuestra ciudad. Esto nos recuerda la riqueza natural que tenemos y la importancia de seguir cuidándola”, aseguró Gutiérrez en su mensaje.

Con el avistamiento de estos animales, las autoridades esperan seguir trabajando en diferentes estrategias que permitan la conservación y bienestar de todas estas especies.