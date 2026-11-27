La transformación del alumbrado público de Cali tendrá un componente de innovación y experiencia internacional. El proveedor de tecnología será Ubicquia Inc., una compañía que ha instalado más de un millón de equipos en ciudades como Filadelfia, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva Orleans, Miami y Austin, entre otras.

La compañía, seleccionada por el consorcio AP Santiago de Cali, tiene su sede principal en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) y fue fundada en 2015.

Según Emcali, la empresa se especializa en soluciones de infraestructura inteligente, con desarrollos en áreas como ciudades inteligentes (smart cities), redes eléctricas inteligentes (smart grids) y conectividad móvil.

Trabajos de cambio de alumbrado público en sitios donde había escases de iluminación en Cali. Foto Jorge Orozco. Foto: Jorge Orozco

Emcali también destacó que esa empresa ha desarrollado tecnologías que permiten transformar infraestructuras públicas existentes, como luminarias de alumbrado público, transformadores y subestaciones, en nodos inteligentes conectados, capaces de recopilar y analizar información mediante herramientas de inteligencia artificial y procesamiento de datos.

“Estamos felices de anunciar a los caleños la firma de este proyecto de modernización del alumbrado público de la ciudad. Es el proyecto más ambicioso de toda Latinoamérica, que permitirá que Cali cuente con un alumbrado 100 % LED y telegestionado. Tenemos la fortuna de contar con un aliado de talla internacional, la firma Ubicquia, que nos permitirá traer a Cali experiencia de ciudades tan importantes. Veremos desde enero cómo muchas cuadrillas van a empezar a intervenir parques, canchas y avenidas para transformar cómo se siente y cómo se ve la ciudad”, dijo Roger Mina, gerente general de Emcali.

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Ubicquia tiene presencia en más de 800 ciudades y trabaja con gobiernos locales, empresas de servicios públicos y operadores de telecomunicaciones.

Matthew Brady, representante de la compañía, dijo: “Ubicquia lleva ocho años trabajando en el sector de la iluminación inteligente y acompañando a empresas de servicios públicos de todo el mundo. Estamos muy emocionados con este proyecto en Cali, que permitirá llevar iluminación inteligente a sus habitantes. También nos entusiasma que sea el proyecto de iluminación más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes de todo el continente”.

Emcali considera que la llegada de esta empresa representa una oportunidad para incorporar buenas prácticas internacionales, fortalecer las capacidades técnicas del proyecto y avanzar hacia una gestión más eficiente de la infraestructura pública.

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Según la empresa caleña, el objetivo va más allá de reemplazar las luminarias tradicionales por tecnología LED, pues “se trata también de incorporar herramientas de conectividad y telegestión que permitan conocer en tiempo real el estado de la infraestructura, hacer seguimiento a su funcionamiento y optimizar las actividades de operación y mantenimiento”.

La empresa de servicios públicos considera que, de esta manera, avanza en “su transformación, integrando capacidad institucional, experiencia internacional e innovación tecnológica para que Cali cuente con un sistema de alumbrado público 100 % LED y telegestionado, que responda a las necesidades de la ciudadanía con mayor seguridad, eficiencia y sostenibilidad”.