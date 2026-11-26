En el barrio Obrero de Cali, la salsa va mucho más allá de los bares y las discotecas. Está en sus calles, en los negocios que han acompañado durante décadas la vida del sector y en las historias de quienes hicieron de este rincón de la Sucursal del Cielo uno de los lugares fundamentales para construir y entender su identidad musical. Ahora, ese patrimonio tendrá una inyección para recuperarse de la mano del Concejo Distrital, que aprobó una inversión de $39.000 millones para continuar la transformación urbana y cultural del sector.

La decisión se tomó en segundo debate, mediante el Proyecto de Acuerdo 114, que autoriza recursos provenientes de un empréstito para financiar la fase II de la intervención integral. Con esta aprobación, la Administración Distrital tendrá respaldo fiscal para desarrollar las obras durante la vigencia de 2027. El proyecto deberá pasar ahora a revisión y sanción del alcalde Alejandro Eder.

La apuesta es consolidar el sector como el Gran Complejo Histórico, Patrimonial y Dancístico de la Salsa. El camino comienza con la reparación de calles y fachadas, y se extiende a la confección y fortalecimiento de espacios vinculados con la cultura caleña. Con esto se busca recibir visitantes de todas las latitudes, apoyar las actividades artísticas y dinamizar la economía de sus habitantes.

La primera etapa, iniciada en junio de 2025, empezó a modificar el paisaje del barrio. Las obras incluyeron la intervención de seis cuadras, desde el sector de La Matraca hasta Pa’ Borojol, con renovación de vías y andenes, ampliación de espacios peatonales, reubicación subterránea de redes de servicios públicos, zonas verdes y mobiliario urbano.

El arte buscará articular a la comunidad con la nueva visión del barrio Obrero. Foto: Casa Ternario/Fundación Pintuco.

A esa transformación física se sumó el trabajo con los residentes, realizando jornadas comunitarias de intervención de fachadas en las que participaron vecinos, artistas y voluntarios. La primera actividad permitió adecuar 15 predios y dio inicio a un proceso que contempla transformar 1.816 metros cuadrados de fachadas y espacios visibles. Para consolidar la unión entre el proyecto y la comunidad, los habitantes participaron en la elección de la paleta de colores que identifica el proyecto.

La segunda fase busca dar continuidad a ese proceso con la adecuación de espacios públicos, la recuperación de lugares de valor histórico y la instalación de equipamiento urbano. El propósito es que el barrio pueda recibir la actividad cultural y turística asociada a la salsa sin perder el vínculo con quienes lo habitan y trabajan allí.

Durante el debate en el Concejo, los ponentes, Alexandra Hernández Cedeño, Henry Peláez Cifuentes y Edison Alberto Giraldo Hoyos, defendieron la importancia de proteger el patrimonio material e inmaterial del sector.

Hernández señaló que el complejo debe contribuir a conservar la memoria de la ciudad y que el uso adecuado del espacio público será fundamental para recuperar la identidad del barrio y favorecer su actividad económica.

El concejal Henry Peláez, por su parte, destacó que la segunda fase permitirá completar el equipamiento urbano y generar oportunidades de empleo e ingresos. Finalmente Giraldo advirtió que la transformación también exige discutir cómo se utilizará el espacio público, de manera que los distintos actores del sector puedan participar y beneficiarse de su recuperación.