El Capitolio Nacional, la emblemática casa de la democracia colombiana, celebró este 25 de noviembre su centenario, en un homenaje que le rindió la Procuraduría General de la Nación en el marco de “La Procu evoluciona”, una estrategia institucional y cultural orientada a recuperar la memoria histórica del edificio, exaltar su valor arquitectónico y destacar su papel como testigo de los acontecimientos que han acompañado la construcción de la democracia.

Con esta apuesta por una entidad más preventiva, ágil y cercana a las personas, la Procuraduría bajo la dirección de Gregorio Eljach enfatiza en la prevención y en el acompañamiento a las instituciones y ciudadanos, sin dejar de lado sus funciones disciplinarias.

El contexto de la celebración del centenario de la edificación sirvió para recordar la relación del procurador Gregorio Eljach con el Capitolio. Buena parte de su vida profesional estuvo ligada al Congreso. Trabajó allí durante cerca de 30 años y llegó a ocupar la Secretaría General del Senado. Su relación con el edificio terminó convertida también en un trabajo de investigación sobre su historia política y arquitectónica.

El Capitolio Nacional – la casa de la democracia colombiana, que conmemora 100 años de historia. Foto: Brian Rosado Ariza

“Desde aquí, y fiel al mandato constitucional que me ordena defender el orden jurídico, convoco a los líderes de las tres ramas del poder público y a los jefes de los órganos autónomos a converger con decisión en la colaboración armónica que exigen los fines del Estado Social de Derecho. Asegurar la unidad del Estado y buscar el entendimiento con los sectores productivos es una ruta segura hacia la prosperidad”, señaló Eljach Pacheco.

La representante a la Cámara Hilda Gutiérrez destacó que, pese a las dificultades que ha tenido Colombia, el país ha mantenido un Estado democrático con participación de distintos partidos y sectores sociales. “Sigue sin haber una mujer presidente después de 200 años de vida republicana”, señaló.

Mario Hernández hizo una lectura más crítica del país que llega a este aniversario. “Para 100 años que estamos cumpliendo, el país está todavía muy atrasado”, dijo, al mencionar problemas como la pobreza y las necesidades en educación, salud y seguridad.

Hilda Gutiérrez, representante a la Cámara por el Centro Democrático de Cundinamarca. Foto: Brian Rosado - SEMANA

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, se enfocó en el desempeño del Congreso. “En estos 100 años yo creo que el Congreso le adeuda mucho a este país”, afirmó. Según dijo, aunque ha habido buenos congresistas e iniciativas importantes, la institución también ha estado desconectada de lo que necesita la gente.

Las declaraciones acompañaron la jornada, cuyo motivo fue recordar el siglo de existencia del edificio que desde 1926 es la sede del Congreso. Durante el acto fue develada una placa conmemorativa en la Plaza Mosquera y se reconoció a trabajadores que han pasado décadas en el edificio.

Lo que ha pasado dentro del Capitolio

La conmemoración se dio con una particularidad: todavía no existe certeza sobre la fecha exacta de su inauguración. La fecha que aparece de manera habitual en los registros históricos es el 7 de agosto de 1926, cuando Miguel Abadía Méndez se posesionó como presidente de la República en el Salón Elíptico. Sin embargo, el procurador general Gregorio Eljach explicó que no existe un documento de la época, una publicación de prensa o una prueba concluyente que permita afirmar que ese día se inauguró formalmente el edificio.

La historia del edificio también está marcada por las decisiones que se han tomado dentro de sus salones. El Congreso ha atravesado cierres, cambios constitucionales, transformaciones políticas y momentos de fuerte confrontación.

Placa que conmemora los 100 años de historia del Capitolio Nacional. Foto: Brian Rosado Ariza

En 1954, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia fueron protagonistas de la decisión que reconoció el derecho de las colombianas a elegir y ser elegidas. Años después, el Congreso volvió a transformarse con la Constitución de 1991, cuya firma solemne tuvo lugar en el Salón Elíptico el 4 de julio de ese año.

La nueva Constitución amplió derechos y abrió espacios de representación para nuevos sectores de la sociedad.

Una obra que tardó 78 años

El origen del proyecto está en 1846, durante la primera presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera. La Ley 3 del 17 de marzo ordenó construir una sede para reunir los altos poderes nacionales. La idea era concentrar allí las instituciones principales del Estado y dejar en el pasado la itinerancia de los organismos públicos.

La primera piedra fue colocada el 20 de julio de 1848, en medio de la celebración de la Independencia. Las guerras civiles y la falta de recursos hicieron que los trabajos avanzaran lentamente y quedaran suspendidos en varias ocasiones.

En 1865 ocurrió uno de los episodios más extraños. El presidente Manuel Murillo Toro decidió abandonar el proyecto y puso en venta el terreno, los cimientos y el primer piso, que fueron divididos en 12 lotes. El intento de remate no tuvo compradores, lo que permitió que la obra siguiera en pie.

El Salón Elíptico fue habilitado en 1874 para la posesión presidencial de Santiago Pérez. Después, Rafael Núñez retomó con mayor fuerza el proyecto y encargó al arquitecto italiano Pietro Cantini una nueva etapa de los trabajos. Más adelante, Gastón de Lachaise continuó la construcción.

Rafael Reyes terminó de definir el destino del edificio. Durante su gobierno se dejó atrás la idea de compartirlo con otras funciones del Estado y se estableció que sería destinado de manera exclusiva al Congreso.

La construcción del Capitolio Nacional no fue obra de un solo gobierno ni de un partido político determinado: durante su construcción rigieron cinco constituciones nacionales y gobernó una larga serie de presidentes liberales y conservadores. Foto: Prensa Senado - API

En 1926, después de 78 años de trabajos, quedó terminado el edificio que hoy conocemos. Por eso la fecha del centenario está asociada a ese año, aunque el propio Eljach advirtió que la documentación disponible no permite señalar con absoluta seguridad cuándo ocurrió una inauguración formal.

Esa larga construcción fue recordada durante la sesión solemne por el presidente del Senado, Honorio Henríquez. Señaló que quienes pusieron la primera piedra no alcanzaron a ver terminado el Capitolio y que la obra atravesó cambios de gobierno, dificultades económicas y conflictos. “Las instituciones no pertenecen a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenecen a Colombia y deben permanecer al servicio del pueblo”, afirmó.

La construcción terminó convirtiéndose además en uno de los referentes del neoclasicismo granadino. En la historia del Capitolio quedaron ligados tres presidentes: Mosquera, que impulsó el proyecto; Núñez, que retomó las obras, y Reyes, que definió su uso exclusivo para el Congreso.

El centenario terminó así con una historia que todavía tiene un dato pendiente. Se sabe cuándo comenzó la construcción, se conocen sus principales etapas y existe una fecha asociada a la terminación de la obra. Lo que no está completamente probado es cuándo se inauguró formalmente el Capitolio Nacional.