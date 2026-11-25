El edificio del Capitolio Nacional de Colombia, que todos los cafeteros identifican por su infraestructura imponente frente a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, se inauguró en 1926, luego de que se tardara 78 años en su construcción.

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En el marco de la conmemoración de los 100 años del epicentro de la democracia colombiana, en El Debate, de SEMANA, el procurador Gregorio Eljach y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, contaron las curiosidades y anécdotas que tiene la historia de la construcción de estas instalaciones.

El procurador Gregorio Eljach y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez. Foto: Alejandro Acosta

“Hay muchas curiosidades y uno se queda preocupado, una que voy a anticipar, ¿será que por eso aquí las obras también duran tanto en hacerse y hacen adicionales y prorrogan? Eso viene desde ese momento”, dijo Eljach sobre la razón de la tardanza.

El procurador, quien ha estudiado la historia de este importante lugar, detalló que, para recordar la historia del Capitolio, es importante remontarse a 1846, cuando Tomás Cipriano de Mosquera hizo una ley del 17 de marzo de ese año y ordenó hacer una sede para los poderes nacionales.

“En ese entonces pensaba que aquí podían quedar los poderes porque la República, después de la independencia, estaba construyéndose en las nuevas instituciones”, relató.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: Alejandro Acosta

Según Eljach, Cipriano de Mosquera construyó estas instalaciones buscando marcar un antes y un después en la historia del país y por esa razón construyó el monumento “tipo republicano, tomado de las tradiciones romanas y griegas”.

La historia marca que la construcción del Capitolio buscaba dividir la época de la colonia con la monarquía y el virreinato de lo que empezaba a ser la nueva república democrática.

“Entonces, en esa época, ya a mediados del siglo XIX, a Cipriano de Mosquera le dio por inventarse que esto había que hacerlo; no lo alcanzó a haber hecho, pero la idea original fue de él”, contó el procurador, que siguió explicando que “los demás presidentes, sobre todo reyes, lo continuaron y lograron terminarlo”.

Eljach concluyó que la orden se dio en 1846, a través de una ley; en el 48 empezó la construcción y terminó en 1926.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, detalló que la tardanza de 78 años en la construcción se debió a “falta de recursos, crisis fiscal, lo mismo de hoy en día, las guerras civiles”.

Así, concluyeron que la construcción del Capitolio es el reflejo de lo que es Colombia, con todos sus pros y contras.