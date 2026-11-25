Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, y Honorio Henríquez, presidente del Congreso, hablaron con El Debate, de SEMANA.

Durante la entrevista, con motivo de los cien años del Capitolio Nacional, el jefe del Ministerio Público y el presidente del Senado fueron consultados por el salario mínimo de los colombianos en 2027.

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Esto, teniendo en cuenta la última alza que dejó el entonces presidente, Gustavo Petro, el año anterior. El salario mínimo de los colombianos es de $ 1.750.905, al que se debe sumar el auxilio de transporte, que es de $ 249.095. Significa que, mensualmente, quienes devengan el salario mínimo en Colombia ganan $ 2.000.000 al mes. Hace un año, el incremento anunciado fue objeto de un amplio debate entre quienes aplaudieron a Petro y quienes lo consideraron irresponsable y populista, teniendo en cuenta las arcas del país.

Es por eso que el salario mínimo que regirá en 2027 ha suscitado gran expectativa, pues será el primero anunciado en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. El plazo definitivo para lograr un acuerdo alrededor del incremento en el salario mínimo 2027 vence el 15 de diciembre, luego de lo cual habrá una tregua para conciliar o expedirlo por decreto.

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“Yo no me atrevo a darle una cifra, pero el Gobierno lo que debe mirar es la situación financiera y hasta donde puede estirar lo más posible, que pueda contribuir y beneficiar a los colombianos. Y yo creo que el Gobierno lo hace con ese criterio de responsabilidad”, señaló el presidente del Congreso.

“Mire la situación que hoy tenemos, compleja, difícil, cómo se han aumentado las nóminas del sector público y privado. Entonces uno tiene que ser racional a la hora de buscar esos avances. Si usted me pregunta, yo le digo, no, triplíquelo, pero tengo que ser responsable y tengo que mirar con qué cuento para poder dar un paso de esos, si no, quedarnos en simples ilusiones o generar una crisis mayor a la que estamos viviendo”, agregó Henríquez.

A su turno, el procurador Eljach respondió: “Es una tarea muy compleja, tal vez la más de cada año. Eso debería ser cada cinco años para no estar en eso. Voy a decir lo siguiente. Eso es un tema como el de la energía, un tema fundamentalmente técnico de las finanzas públicas, de un equilibrio entre la necesidad de la persona que trabaja para que le remuneren de la mejor manera posible su labor, su trabajo y que no vayan a estrangular al que produce trabajo, que es el empresariado, el particular, el que invierte su plata, el que tiene derecho legítimo a derivar una ganancia”.

“Para eso existen los Ministerios de Hacienda, buscar el justo medio entre la aspiración del que gana el salario mínimo para recuperar al menos lo que se perdió por la inflación y no acabar con el empresario porque por un salario muy alto, de pronto, si uno se equivoca, termina produciendo más desempleo porque como las empresas no alcanzan a pagarlo, empiezan a sacar gente para poder pagar lo que el Estado dio. Ese es difícil, por eso existe la mesa de concertación”, agregó el procurador.

“Que todos piensen en la Colombia del futuro. Yo sé que es muy difícil lo que voy a decir y es impopular, pero no podemos pasárnosla de coyunturita en coyunturita. Es, por eso digo, esto del salario mínimo, ¿por qué tenemos que hacerlo obligatoriamente cada año? Por la vigencia fiscal, seguramente, pero si buscamos una estabilidad económica y macroeconómica, podíamos extender eso más tiempo y nos evitamos estas coyunturas de inseguridad jurídica, de confrontación", propuso el jefe del Ministerio Público.

“La invitación es, seamos francos, desnude cómo están las finanzas públicas. Cada uno tenemos que poner, si al al los trabajadores no se les puede aumentar todo lo que ellos aspiran, también con legitimidad, pues entender eso. Y al empresariado no se les puede dejar tan poquito como ellos quisieran para ganar más, porque tienen derecho a ganar más, que también se dan en eso. Y el Gobierno sea el gran árbitro. Ojalá en esta no tenga que expedirse por decreto el salario mínimo. Pero lo que yo digo es que hay que revisar de fondo como si esto del salario mínimo fuera una obligación sacramental. Hay que mirar otras formas de de establecer las reglas de remunerar a la gente. Y y más más estabilidad te da más tranquilidad y más seguridad jurídica”, puntualizó.