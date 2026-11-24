El Ministerio de Trabajo anunció la participación de un nuevo gremio en esta importante discusión para definir el aumento del salario mínimo del próximo año, que afectará a cerca de 2,4 millones de trabajadores en el país que devengan este ingreso.

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MinTrabajo confirmó que el gremio de recicladores de oficio de Colombia tendrá un espacio en la mesa de discusión del salario mínimo para 2027. La ministra, Natalia López, señaló que su cartera busca “ampliar la participación de los diferentes sectores económicos y laborales del país en este proceso”.

Según cifras del Ministerio de Vivienda con corte a 2024, en Colombia hay 74.313 recicladores de oficio vinculados a 1.161 organizaciones registradas.

Dentro de las propuestas que presentaron las organizaciones de recicladores de diferentes regiones en un encuentro con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección y la jefe de cartera están la generación de ingresos, la comercialización de materiales aprovechables y el acceso a la seguridad social.

Un nuevo gremio tendrá un espacio en la mesa de discusión del salario mínimo para 2027. Foto: Cortesía MinTrabajo

Los representantes del gremio también señalaron la importancia de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales como una forma de protección para su oficio, un fortalecimiento de sus organizaciones y la mejora de sus posibilidades comerciales.

Además, López anunció que revisará el Decreto 0271 de 2026, el que creó la Red de Protección Social para la Vida para recicladores de oficio independientes asociados a ORO con ingresos inferiores a 1 salario mínimo legal vigente. La revisión será para fortalecer la protección social de las personas que ejercen el oficio de reciclar y contribuir a la sostenibilidad de sus organizaciones.

El anuncio de la cartera laboral sobre el gremio de los recicladores de oficio se suma a la inclusión de las organizaciones de trabajadoras domésticas dentro de la mesa de negociación.

Así, esta importante discusión contará con la participación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) como representantes de los empresarios.

También estarán la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), organizaciones de trabajadoras domésticas y recicladores de oficio como representantes de los trabajadores.

Y en representación del Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y todas las entidades técnicas que conforman la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPPSL).