GTA 6, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos, también pone sobre la mesa una comparación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores en distintos países. Su precio en las tiendas digitales varía según el mercado y los impuestos aplicados, pero la diferencia también se refleja en el tiempo que debe trabajar una persona para comprarlo.

GTA VI rompe récord histórico en PlayStation: consigue cifra que ningún otro videojuego había alcanzado en 30 años

Un análisis de los expertos de Playcasino.com comparó el costo de la edición Standard del videojuego para PlayStation con los salarios mínimos de 24 países. El estudio encontró diferencias importantes: mientras en Australia se necesitan 4,9 horas de trabajo para adquirirlo, en Argentina hacen falta 75,6 horas.

En América Latina, Puerto Rico registra el mejor resultado, con 8,5 horas, seguido de Costa Rica, con 22,4, y Panamá, con 26,5. En contraste, Perú requiere 54,6 horas y Brasil, 61.

En Colombia, el videojuego tiene un precio base de US$79,99 en la PlayStation Store. Al sumar el 19 por ciento de IVA, el valor asciende a US$95,19, equivalentes a cerca de $314.900 en el momento de la salida del videojuego. Esta cifra ubica al país, junto con Chile, entre los mercados con el tercer precio más alto del listado, solo por detrás de Uruguay (US$97,59) y Argentina (US$96,79).

Con ese costo, una persona que recibe el salario mínimo en Colombia necesita trabajar 32,7 horas para comprar GTA 6, lo que equivale a más de cuatro jornadas laborales de ocho horas. El país ocupa el puesto 17 entre los 24 analizados. Sin incluir el IVA, el tiempo requerido sería de 27,5 horas.

Para hacer la comparación, el estudio tomó los precios registrados el 19 de noviembre de 2026 en la PlayStation Store de cada país, sumó los impuestos correspondientes y los dividió entre el salario mínimo por hora vigente. En Colombia se consideró un ingreso mensual de $1.750.905 y una jornada legal de 42 horas semanales.