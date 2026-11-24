Grand Theft Auto VI marcó un hito en la industria de los videojuegos al convertirse en el estreno más exitoso en los 30 años de historia de PlayStation.

Desde su llegada al mercado, el pasado 19 de noviembre, más de 39 millones de jugadores únicos han probado esta nueva entrega en las consolas de Sony, una cifra que refleja la enorme expectativa que despertó el regreso de la popular franquicia.

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Los resultados fueron compartidos por PlayStation a través de su blog oficial, donde destacó el impacto que tuvo el lanzamiento, considerado el más grande de la compañía desde su creación y a lo largo de sus cinco generaciones de consolas.

El éxito también se refleja en la actividad de los usuarios. De acuerdo con Sony, GTA VI estableció un nuevo récord de jugadores simultáneos en la plataforma, superando las marcas anteriores de cualquier otro título, independientemente de si se trata de experiencias multijugador, gratuitas o para un solo jugador.

En total, quienes se sumergieron en esta aventura acumularon 683 millones de horas de juego. Cada usuario dedicó, en promedio, 17,4 horas a recorrer el mundo virtual y conocer la historia de Jason y Lucia, los protagonistas de esta entrega.

Imagen de referencia de GTA VI. Foto: Getty Images

El estreno también impulsó la actividad comercial de PlayStation 5. Sony registró su mayor número de consolas conectadas por primera vez durante una misma jornada, sin contar los periodos de vacaciones de fin de año.

Además, reveló que el 70 % de las PS5 que se estrenaron después de la llegada del videojuego tuvieron a GTA VI como su primer título. Esto significa que una parte importante de los usuarios adquirió la consola o comenzó a utilizarla motivada por este lanzamiento.

Ante la respuesta del público, la compañía agradeció el respaldo de los jugadores y destacó la acogida que ha tenido la franquicia, tanto entre quienes esperaban regresar a Vice City como entre aquellos que se acercaron por primera vez al universo de Grand Theft Auto.

Las cifras se suman a las estimaciones económicas divulgadas por Take-Two, empresa matriz de Rockstar Games. Según sus cálculos, las ventas minoristas de GTA VI durante su primer día alcanzaron los 3.790 millones de dólares, un resultado que lo posicionaría como el lanzamiento más exitoso de la historia del entretenimiento, sin importar el formato.

Imagen de referencia de GTA VI en el celular. Foto: Getty Images

Por ahora, Xbox no ha publicado un balance oficial de las ventas en sus consolas. Sin embargo, la firma de análisis Alinea Analytics calculó que, hasta el 22 de noviembre, el videojuego había comercializado 44,9 millones de copias en todo el mundo, sin incluir las unidades que permanecían en los inventarios de las tiendas.

De ese total estimado, 33,7 millones de unidades correspondieron a PlayStation 5, equivalentes al 75,1 % de las ventas, mientras que Xbox Series X concentró los 11,2 millones restantes, es decir, el 24,9 %.