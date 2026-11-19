El universo de los videojuegos vive uno de sus momentos más importantes con el lanzamiento de GTA VI, una entrega que llegó después de 13 años de espera y que ha despertado grandes expectativas entre los seguidores de la saga.

GTA VI ya es oficial y tiene sello colombiano: esta es la canción del Joe Arroyo que suena en el videojuego

Durante este tiempo, Rockstar Games apostó por desarrollar un título mucho más ambicioso que su antecesor, en lugar de apresurar la llegada de una nueva entrega.

Una de las razones que prolongó el proceso fue la producción de Red Dead Redemption 2, proyecto en el que la compañía concentró buena parte de sus equipos antes de su lanzamiento en 2018. Esto hizo que el desarrollo de GTA VI avanzara a un ritmo más lento durante varios años.

Finalmente, este 19 de noviembre, el videojuego llegó oficialmente a las consolas y cientos de fanáticos ya han comenzado a explorar sus escenarios y completar las primeras misiones. Sin embargo, aunque algunos detalles puedan parecer poco importantes al principio, tenerlos en cuenta puede marcar la diferencia durante las primeras horas de juego.

Imagen de referencia de GTA VI. Foto: Getty Images

Las recomendaciones que todo jugador debería conocer

De acuerdo con recomendaciones compartidas por jugadores que tuvieron acceso anticipado al título y por el portal gtaspotter.com, el mapa de Leonida es tan extenso que puede resultar abrumador para quienes comienzan la aventura. Por esta razón, conviene activar la opción de caminata rápida para facilitar los desplazamientos y no preocuparse demasiado por acumular dinero durante las primeras misiones.

Una de las recomendaciones es guardar el dinero en los cajeros automáticos, pues existe el riesgo de perderlo si el personaje muere o termina arrestado. También conviene utilizar vehículos distintos al propio durante las actividades delictivas, con el fin de evitar que la Policía incaute el automóvil personal.

Para ahorrar tiempo, el jugador puede encargarle a un compañero la venta de los objetos robados. Aunque esta opción deja una ganancia ligeramente menor, evita desplazamientos innecesarios y permite dedicar más tiempo a otras actividades.

El perfil criminal es otro aspecto que requiere atención. Este aumenta según las acciones del jugador y puede llegar a un nivel irreversible. Para agilizar los recorridos por Leonida, aplicaciones como RydeMe permiten solicitar vehículos y saltarse los trayectos a cambio de un costo adicional. Los trucos también forman parte de la experiencia, pero se desbloquean progresivamente mediante desafíos y, en su mayoría, después de completar la historia.

Descansar en los refugios ofrece varias ventajas: adelanta el tiempo, recupera la salud y mejora la concentración. El juego incorpora un ciclo de día y noche en el que cada jornada equivale a 2 horas y 24 minutos en tiempo real.

Imagen de referencia de GTA VI. Foto: Getty Images

Entre las tareas que vale la pena atender están las reformas de la casa de Jason, preferiblemente antes de avanzar demasiado en la historia, y alimentar a su serpiente para mejorar la concentración. Entrenar las habilidades de ambos protagonistas también resulta útil para desenvolverse mejor.

La gestión de los carros ofrece más posibilidades a medida que avanza la aventura. A partir del segundo capítulo se pueden registrar vehículos como propios, solicitar que los lleven hasta el domicilio y recurrir a taxis para trasladarse rápidamente. En el tercero se desbloquea un clonador de llaves, necesario para robar algunos modelos de alta gama que incorporan sistemas avanzados de rastreo.

Quienes busquen explorar por completo el territorio de Leonida y conseguir el trofeo correspondiente pueden recurrir a un avión fumigador para recorrer el mapa por regiones. Guardar la partida con frecuencia también es una buena práctica para conservar el progreso.