Después de 13 años de espera, los primeros jugadores ya comenzaron a disfrutar de GTA VI, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos y considerado el título más costoso de la historia.

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La llegada del juego a PlayStation 5 y Xbox Series comenzó a la medianoche del jueves en países como Nueva Zelanda, Australia y algunas regiones de Asia. En Colombia y otras regiones de América Latina, en cambio, los fanáticos todavía esperan que se habilite oficialmente su lanzamiento.

Mientras tanto, las primeras experiencias de los usuarios ya empiezan a circular en redes sociales. Esta nueva entrega permite ponerse en la piel de dos delincuentes y recorrer Leonida, una región ficticia de Estados Unidos que sirve de escenario para las aventuras de sus protagonistas.

Entre los detalles que han llamado la atención de los jugadores hay uno relacionado con la música latina. En algunos de los videos compartidos aparece ‘La rebelión’, del cantante colombiano Joe Arroyo, que forma parte de la programación de La Ola, una emisora dedicada a la salsa y los ritmos tropicales.

Así es Miami, el destino estadounidense que sirvió de inspiración para GTA VI Foto: Getty Images / GTA VI

La canción hace parte de una selección musical que busca darle mayor diversidad al recorrido por el mundo abierto del videojuego. En total, GTA VI cuenta con 22 estaciones de radio, la cifra más alta que Rockstar ha incorporado hasta ahora en una entrega de la saga.

La programación incluye géneros como pop, rap, reguetón, salsa, rock, metal, jazz, música clásica y country. Además, combina emisoras que ya habían aparecido en juegos anteriores con nuevas propuestas y la participación de artistas y figuras reconocidas, entre ellos Bad Bunny, Burna Boy, Morgan Wallen, Lana Del Rey y los integrantes de Slayer.

Otra de las novedades es que algunas estaciones podrán escucharse no solo mientras los personajes conducen, sino también a través de sus teléfonos. De esta manera, la música tendrá un papel importante durante la exploración de Leonida.

GTA VI también llega a la temporada de premios con varias nominaciones. The Game Awards 2026 publicó la lista de candidatos para su próxima ceremonia y el título de Rockstar encabeza el listado con ocho candidaturas, incluida la de Juego del Año.

En esta categoría competirá con Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El videojuego también aspira a reconocimientos en apartados como Mejor Dirección de Juego, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Audio.

Imagen de referencia de portada de GTA VI que se estrena el 19 de noviembre. Foto: Getty Images

A estas nominaciones se suma la de Mejor Interpretación para Manni L. Perez, actriz que da vida a Lucía Caminos, una de las protagonistas de esta entrega.

Por su parte, Resident Evil Requiem y Control Resonant también se destacan entre los títulos con mayor número de candidaturas, con seis nominaciones cada uno.

La ceremonia de The Game Awards 2026 se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos. Los seguidores de la industria podrán seguir la transmisión en directo a través de plataformas como YouTube y Twitch.