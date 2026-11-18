A medida que avanza la tecnología, también aumentan las herramientas que tienen los ciberdelincuentes a su disposición para cometer diferentes delitos. Estos recursos les permiten desarrollar métodos de engaño cada vez más elaborados, con los que consiguen que sus víctimas crean que están frente a una situación de peligro o una emergencia real, cuando en realidad todo hace parte de una estafa.

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Además, estas actividades ya no se limitan a un país o una región. Una misma modalidad delictiva puede extenderse a diferentes territorios y convertirse en una operación internacional capaz de afectar a miles de personas, empresas e instituciones.

Las estrategias de los criminales también han evolucionado. Ya no se trata únicamente de enviar correos electrónicos falsos o intentar robar contraseñas. Ahora combinan técnicas de suplantación de identidad, engaños telefónicos, programas maliciosos y robo de información para ampliar el alcance de sus operaciones y encontrar nuevas formas de obtener beneficios económicos.

Entre las plataformas que más llaman su atención se encuentra WhatsApp. Su popularidad y facilidad de uso la han convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas tanto en el ámbito personal como en el laboral. Sin embargo, estas mismas características también la hacen atractiva para los hackers, que aprovechan la confianza de los usuarios en este servicio para intentar engañarlos y obtener información o dinero.

Imagen de referencia de delincuente estafando por WhatsApp. Foto: Getty Images

Una de las modalidades que circula a través de esta aplicación consiste en hacerse pasar por un familiar para solicitar transferencias bancarias bajo el argumento de una supuesta emergencia. Aunque el mensaje puede parecer una conversación habitual entre personas cercanas, detrás de la solicitud puede haber un estafador que busca aprovechar la preocupación y la confianza de la víctima.

El engaño suele comenzar cuando la persona recibe un mensaje desde un número desconocido. Quien escribe asegura ser su hijo, hermano, sobrino u otro familiar y explica que perdió, dañó o cambió su celular, por lo que ahora necesita comunicarse desde una línea diferente. Con esta justificación, el ciberdelincuente intenta explicar el cambio de número y evitar que la víctima desconfíe.

Imagen de referencia de persona preocupada por ser estafa en WhatsApp. Foto: Getty Images

También existe otra variante en la que los bandidos utilizan cuentas de WhatsApp que fueron robadas previamente. En estos casos, no necesitan construir una identidad falsa desde cero, pues pueden escribir directamente desde el perfil de alguien conocido y aprovechar los contactos y las conversaciones que ya tiene. Así lo explicó el policía Enric Serranos a través de su cuenta de Instagram.

Una vez establecen contacto, los estafadores inventan diferentes situaciones para pedir dinero. Pueden asegurar que necesitan pagar una deuda, cubrir una factura, resolver un inconveniente o realizar una transferencia que no pueden completar por un supuesto problema con su cuenta bancaria.

La intención es que la víctima actúe sin pensarlo demasiado y envíe el dinero antes de comprobar si realmente está hablando con su familiar. Para conseguirlo, suelen insistir en que necesitan la ayuda con urgencia, establecen un plazo para recibir la transferencia o aseguran que no pueden contestar llamadas en ese momento.

El componente emocional es una de las principales herramientas detrás de esta modalidad. Al suplantar la identidad de alguien cercano, los timadores aprovechan la preocupación que genera una posible emergencia familiar. De esta manera, buscan que la persona se concentre en resolver el supuesto problema y deje de lado las comprobaciones que podrían permitirle identificar el engaño.