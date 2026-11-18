Una vulnerabilidad encendió las alertas en el sector tecnológico debido a un fallo de seguridad denominado Java4Shell, detectado en OpenJDK, una plataforma utilizada por numerosas aplicaciones y sistemas informáticos.

El problema, registrado bajo el código CVE-2026-114938, afecta una función encargada de procesar información codificada en Base64, un formato empleado habitualmente en procesos de autenticación, transferencia de archivos e intercambio de datos entre diferentes servicios.

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Java es una de las tecnologías más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones y la administración de sistemas empresariales. Su presencia es tan amplia que, según informó The New York Times, cerca del 90% de las compañías incluidas en el listado Fortune 500 utilizan esta tecnología en sus operaciones.

Por este motivo, representa un riesgo para empresas, entidades públicas y organizaciones que utilizan Java en servidores, plataformas de gestión y herramientas de autenticación.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

¿Por qué representa un riesgo para las empresas?

La falla compromete una función encargada de procesar información en formato de texto, una tarea frecuente en actividades digitales como el acceso a cuentas, la carga de documentos y la comunicación entre diferentes plataformas.

Bajo determinadas condiciones, un ciberdelincuente podría explotar el defecto de manera remota para obtener datos confidenciales o tomar el control de un sistema sin necesitar credenciales de acceso.

Los delincuentes utilizan diferentes modalidades de estafa para robar datos personales. Foto: Getty Images

Además, la empresa de ciberseguridad Calif, que identificó el problema, le asignó una puntuación de 9,2 sobre 10 en su escala de gravedad. Sin embargo, advirtió que el nivel de exposición puede variar según las características de las aplicaciones y la configuración de los equipos en los que se encuentre instalada la tecnología afectada.

Programas y sistemas que podrían verse afectados

La investigación también identificó posibles riesgos en herramientas utilizadas por empresas y equipos de desarrollo tecnológico, entre ellas Keycloak, Jira y Confluence de Atlassian, JFrog Artifactory y Jenkins. Estas plataformas podrían estar expuestas dependiendo de las versiones instaladas y las condiciones de funcionamiento.

Estas herramientas suelen ser utilizadas para que la víctima no se dé cuenta de que está siendo observada. Foto: Getty Images

Sin embargo, Java4Shell no afecta a todas las instalaciones de Java. El fallo compromete determinadas versiones de OpenJDK y distribuciones como Amazon Corretto, Eclipse Temurin, Microsoft Build of OpenJDK, Red Hat OpenJDK, Oracle Java SE y Oracle GraalVM for JDK. Asimismo, Calif señaló que la exposición depende del procesador del servidor, por lo que los equipos con arquitectura ARM64 no estarían afectados.

Frente a este escenario, Oracle publicó el martes 17 de noviembre parches de seguridad para corregir el defecto en las versiones afectadas.

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Aunque hasta el momento no existen reportes públicos de ataques que hayan aprovechado esta vulnerabilidad, los usuarios pueden adoptar algunas medidas para reducir la exposición a posibles amenazas informáticas.

Entre las recomendaciones se encuentran mantener actualizadas las aplicaciones y los dispositivos, evitar abrir enlaces o archivos de procedencia desconocida y revisar periódicamente los movimientos bancarios para identificar operaciones sospechosas.