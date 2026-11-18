Los delincuentes siguen recurriendo a diversas estrategias y modalidades de engaño para lograr que los usuarios caigan en sus trampas. Una de ellas fue advertida por la Policía Nacional de España, donde los estafadores estarían suplantan la identidad de servicios técnicos autorizados de reparación de electrodomésticos.

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Mediante este engaño, buscan convencer a los ciudadanos de contratar supuestos servicios de mantenimiento o reparación por los que terminan pagando, pese a que nunca reciben la asistencia prometida.

Aunque cualquier persona puede ser víctima de este tipo de engaños, los delincuentes suelen dirigir estas estafas a los adultos mayores, debido a que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente a estas modalidades de fraude.

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología para cometer fraudes y robar datos personales y financieros. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona este engaño?

En primer lugar, la persona busca en Internet el servicio técnico oficial de la marca del electrodoméstico para solicitar una reparación debido a una avería. Durante la búsqueda, encuentra un número de teléfono, se comunica con él y concreta una visita con alguien que se presenta como técnico autorizado.

Después, el supuesto técnico se presenta en la vivienda y le cobra por concepto de desplazamiento y visita. Sin embargo, no le entrega factura, recibo ni ningún otro comprobante que respalde el pago o acredite que había realizado el servicio.

Este tipo de engaños suelen ser efectivos debido a la forma en que logran persuadir a las víctimas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Posteriormente, el hombre le informa que el electrodoméstico necesita algunas piezas para funcionar correctamente. Además, asegura que se encargará de solicitarlas y que regresará después para completar la reparación. Sin embargo, no entrega ningún documento que acredite la compra o el pedido de los repuestos.

La puerta de los delincuentes

Uno de los principales riesgos está en confiar en los primeros resultados que aparecen en los motores de búsqueda. Los delincuentes aprovechan este espacio para publicar anuncios, incluso mediante publicidad patrocinada, y utilizan nombres o referencias comerciales que hacen creer a los usuarios que están contactando con el servicio técnico oficial de una marca.

A pesar de sus beneficios, el avance tecnológico también ha facilitado nuevas formas de ciberdelincuencia. Foto: Getty Images

Una vez establecen comunicación con sus víctimas, los falsos técnicos programan visitas a domicilio y cobran dinero por desplazamientos, diagnósticos o reparaciones que no llegan a realizar.

En ocasiones, solicitan pagos adicionales por supuestos repuestos y prometen regresar para terminar el trabajo, pero desaparecen sin responder nuevamente. Para hacer más creíble el engaño, también pueden utilizar logotipos, nombres y datos de empresas reales o ficticias.

Para evitar caer en este tipo de engaños, las autoridades recomiendan prestar atención a varios detalles antes de abrir un enlace. También es importante verificar la dirección de la página, ya que los delincuentes suelen utilizar dominios diferentes a los oficiales para suplantar a las marcas.