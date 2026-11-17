El cantante puertorriqueño aprovechó su discurso en los Latin Grammy 2026 para poner sobre la mesa el papel de las plataformas digitales en la industria musical. Su mensaje estuvo dirigido a los líderes del sector y se centró en la exposición de los artistas, las tendencias virales y la rentabilidad del negocio.

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La expansión de los servicios de música por internet cambió la manera en que las canciones llegan al público. Hoy, las recomendaciones automáticas y las tendencias pueden influir en lo que escuchan millones de personas. Sin embargo, Daddy Yankee considera que esta dinámica no debería determinar el rumbo de la cultura musical.

Durante su intervención, el artista puertorriqueño dejó una frase dirigida a quienes toman decisiones en esta industria: “el algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura”.

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El cantante también puso el foco en las oportunidades que tienen quienes intentan abrirse camino en el negocio musical. A su juicio, no basta con que las plataformas impulsen las canciones que acumulan reproducciones o se convierten rápidamente en fenómenos de internet.

En ese sentido, Daddy Yankee sostuvo que la música necesita espacios para darse a conocer y encontrar nuevos públicos, sin importar si quien la interpreta apenas comienza su carrera o lleva años trabajando en ella.

“Las nuevas propuestas de los artistas nuevos y los establecidos que tienen catálogo” deben contar con la misma exposición para conectar con las nuevas generaciones, manifestó el puertorriqueño durante su intervención.

Su planteamiento también involucra a los servicios de reproducción musical, cuyas recomendaciones ayudan a los usuarios a descubrir canciones. Para el artista, estas herramientas deberían contribuir a que más propuestas lleguen a los oyentes, en lugar de concentrar la atención únicamente en aquello que ya es popular.

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Otro de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con los ingresos que reciben los artistas. El cantante considera que el funcionamiento actual del mercado debe revisarse para que quienes crean música puedan obtener una remuneración que haga sostenible su trabajo.

“Las plataformas digitales tienen que ser aliadas del arte y no prisioneras de la métrica, asegurando que la calidad de la música de un artista destacado pese tanto como la tendencia viral del día”, afirmó.

El cantante cuestionó que las reproducciones y las tendencias virales tengan tanto peso en la industria. Foto: Getty Images for The Latin Recor

Finalmente, el puertorriqueño dejó un desafío para los representantes de la industria: modificar el equilibrio entre las herramientas digitales y quienes producen las obras que circulan en ellas.

“El gran reto que les dejo plasmado esta noche es reequilibrar este ecosistema. Necesitamos volver a hacer de este mercado un negocio verdaderamente rentable para el artista”, expresó.

Y cerró con una frase que resumió su mensaje a los responsables del sector: “donde la tecnología amplifique al creador, no el creador a la tecnología”.