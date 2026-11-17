El portero de Chile, Lawrence Vigouroux, le atajó un penal a Luis Javier Suárez. Fue este martes, 17 de noviembre, en el juego de La Roja, ante Colombia, en Santiago de Chile.

Chile vs. Colombia hoy, EN VIVO: Puerta sale con dolores y en medio de lágrimas

River Plate busca su próximo fichaje en la Selección Colombia: “Tiene una cláusula de US$60 millones”

Corrían los 35 minutos del primer tiempo, cuando Luis Javier Suárez se dispuso a cobrar el penal. Con su pierna derecha ejecutó pegado al palo derecho del portero Vigouroux, pero el guardameta chileno voló para ahogarle el grito de gol al atacante.

😱🇨🇴 ¡Se lo adivinaron a Suárez! Colombia tuvo el primero, pero Lawrence Vigouroux le atajó el remate. 🧤⚽ #futbol2026 #seleccioncolombia https://t.co/lnxNgV87LS — Gol Caracol (@GolCaracol) November 17, 2026

De haberlo convertido, habría sido el 1-0 a favor de Colombia en su visita a Chile. Sin embargo, esa ocasión desperdiciada, y otras a lo largo del primer tiempo, hicieron que el partido se fuera 0-0 al descanso.

Zozobra goleadora en Selección Colombia

El técnico Néstor Lorenzo sigue probando delanteros en la Selección Colombia. Sin embargo, por su presente en Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez es el llamado a ocupar la titularidad en el elenco Tricolor.

A Suárez, y a sus demás compañeros en la Selección Colombia, le vienen cuestionando la falta de gol. De hecho, previo al juego contra Chile, este martes, el atacante fue foco de críticas.

El pasado 13 de noviembre, en el amistoso de Colombia contra Chile, pero disputado en Cali, a Suárez le preguntaron por la falta de gol en La Tricolor y su respuesta dio de qué hablar.

“Creo que aquí se nos exige, obviamente, por la dificultad que es llevar la camisa. Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso... Pero me gustaría ver a mucha gente dentro del campo de juego y a ver si son capaces de hacer eso”, había dicho Luis Suárez ante los medios de comunicación.

🚨 Luis Javier Suárez ofreció disculpas tras polémica declaración 🚨 El delantero de la Selección Colombia se refirió nuevamente a sus palabras de días atrás y pidió disculpas por lo dicho. 🇨🇴⚽ https://t.co/VvtYAnQBRS — Deportes RCN (@DeportesRCN) November 16, 2026

Pero horas antes del segundo juego contra Chile, también ante la prensa, Suárez se disculpó: “Quiero hacer mención al otro día donde después del partido, hice una declaración desafortunada, aún estaba caliente del partido. La gente que se sintió ofendida o molesta por mi respuesta, le pido disculpas, soy un hombre y pongo la cara, me equivoqué y asumo las consecuencias para pedirle disculpas a todo el pueblo colombiano que se sintió ofendida”.