La Unión Europea acusa a TikTok de infringir las normas digitales por su algoritmo de recomendaciones

La Unión Europea señaló a TikTok por el funcionamiento de su algoritmo de recomendaciones, al considerar que la plataforma puede exponer a los usuarios a un flujo constante de videos que afectan su bienestar y su percepción de la imagen corporal. La acusación apunta especialmente a la sección “Para ti”, donde el contenido se selecciona a partir de los intereses y comportamientos de cada persona.

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La Comisión Europea anunció que la plataforma debe modificar el diseño de esta sección para darles a los usuarios mayor control sobre los videos que desean ver y aquellos que prefieren evitar.

Europa advierte sobre un ciclo de recomendaciones difícil de abandonar

Según los reguladores, TikTok no evaluó adecuadamente cómo sus sistemas podían conducir a las personas a “agujeros sin fondo”, al recomendarles videos similares a los que habían visto o a los que habían dado “me gusta”. El problema, advierten, es que estas sugerencias pueden incluir contenidos “desencadenantes”, como publicaciones sobre pérdida de peso y problemas de salud mental.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, responsable de la soberanía tecnológica, explicó el funcionamiento que preocupa a las autoridades.

“Cada vez que un usuario se desplaza por la página o le da ‘me gusta’ a un vídeo en TikTok, el algoritmo le ofrece más de lo mismo, lo que lleva a los usuarios a un laberinto del que no pueden escapar fácilmente”, declaró.

Las recomendaciones repetidas podrían exponer a las personas a contenidos perjudiciales para su bienestar. Foto: magann - stock.adobe.com

También agregó: “Los resultados preliminares de hoy demuestran una vez más que TikTok debe redoblar sus esfuerzos para proteger el bienestar de sus usuarios, incluidos los menores de edad”.

Los cambios que exige la Unión Europea a TikTok

Aunque TikTok incorporó herramientas como el botón de “no me interesa”, la Comisión Europea considera que estas medidas no reducen suficientemente la frecuencia con la que aparecen recomendaciones de contenido perjudicial.

Por eso, los reguladores piden que la plataforma dé mayor importancia a las “preferencias explícitas” de los usuarios, deje de utilizar el tiempo de visualización como principal referencia para recomendar videos y facilite el acceso a los controles de personalización.

Europa considera insuficiente el botón de "no me interesa" para limitar los videos perjudiciales en TikTok. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

TikTok rechazó las conclusiones de las autoridades y afirmó que son “fundamentalmente inexactas y distorsionan la arquitectura de nuestra plataforma y nuestro compromiso con la seguridad de los usuarios”.

“Tenemos un sólido historial de protección de nuestra comunidad, al tiempo que brindamos a los usuarios un control directo e intuitivo sobre su experiencia de contenido”, sostuvo la compañía en un comunicado.

TikTok podría recibir una multa de hasta el 6 % de sus ingresos

La empresa tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones antes de que la Comisión Europea adopte una decisión definitiva. Si se confirma la infracción, la sanción podría alcanzar el 6 % de sus ingresos anuales totales.

El caso se enmarca en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales, que establece obligaciones para las empresas tecnológicas que operan en el bloque europeo.

La investigación comenzó hace más de dos años. Este año, la Comisión Europea ya había señalado a TikTok por características de “diseño adictivo”, relacionadas con el uso compulsivo entre menores, y por no proteger adecuadamente los derechos de privacidad de los niños.

*Con información de AP.