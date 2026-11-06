La reclasificación tras victoria del DIM que avisa a Millonarios: así van los cupos a Libertadores y Sudamericana

Empezó oficialmente la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-ll y las cosas se van definiendo en el fútbol colombiano. Por un lado, se van visualizando los clasificados a los cuadrangulares y, asimismo, se van dando a conocer las posiciones en la reclasificación.

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Se jugaron dos partidos, uno en la ciudad de Tunja y otro en la capital, y ambos tuvieron implicación directa en la tabla de posiciones de la reclasificación. Por un lado, Internacional de Bogotá se quedó con el triunfo ante el Boyacá Chicó y luego Independiente Medellín hizo la tarea en el Metropolitano de Techo.

Un descendido Boyacá Chicó jugaba por el honor, pero acabó obteniendo más que eso. Además del triunfo en casa, con doblete de Juan Carlos Mena, eliminó oficialmente a Internacional de Bogotá, que descontó gracias a Cristian Blanco y se queda con 48 puntos en la ‘recla’ sin mucho que hacer, al menos por el cupo a la Copa Sudamericana.

Donde sí se generó movimiento fue en el Fortaleza vs. Medellín. Gracias a los goles de Yony González (16′) y Esneyder Mena (88′), además de un tanto en contra de David Ramírez Piscioti (56′), El Poderoso alargó su racha y ganó 3-0, clasificando anticipadamente a los cuadrangulares.

Victoria de Medellín (izq.) y derrota de Internacional de Bogotá (der.) mueve la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Colprensa.

Este resultado le permite al Medellín escalar en la reclasificación, tabla en la que promete seguir sumando debido a su clasificación a las finales de la Liga Betplay.

El DIM ahora es octavo, ocupando, sobre el papel, la última casilla que permite clasificar a la fase previa de la Sudamericana, aclarando que los dos campeones que faltan por conocer estén por encima.

Medellín avisa a Millonarios

La victoria le permite desbancar a Millonarios de ese octavo lugar y con 55 puntos le supera por dos unidades (53). Es decir, la presión ahora es para el equipo azul, que jugará de visitante ante Deportes Tolima por la fecha 18.

Tabla de reclasificación Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

Cabe recordar que, si el campeón de Copa Betplay es Atlético Nacional, América de Cali u Once Caldas, el octavo en reclasificación tomaría ese cupo y sería Medellín el clasificado, por ahora. Atlético Bucaramanga tiene 52 puntos en el décimo puesto y Once Caldas es séptimo con 58.

Así se distribuyen los cupos en Copa Libertadores 2027

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así se distribuyen los cupos en Copa Sudamericana 2027