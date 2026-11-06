Expediente a Kevin Viveros en Brasil: revelado castigo que recibiría por pisotón en estómago de rival

Mal momento para Kevin Viveros en Brasil. Aunque se mantenga como el goleador del Brasileirao, en los últimos cuatro partidos no ha podido marcar y, si fuera poco, ahora recibe duras críticas por la agresión a un rival durante el más reciente partido del Athletico Paranense.

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En el partido ante Vasco da Gama, Kevin Viveros se salió de casillas y cometió una grave infracción que no para de comentarse en Brasil. Cuando el rival permanecía en el piso, el atacante no midió las consecuencias y lo pisó en el estómago con taches de su guayo. Esta acción permitió una apertura de expediente y es inminente el castigo.

Medios deportivos de Brasil han sacado las notas correspondientes del hecho, donde contaron a detalle el actuar del atacante de la Tricolor, que para el doblete ante Chile brilló por su ausencia en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

En medio del expediente, se conoció la primera sanción que deberá pagar Viveros en el Brasileirao. Para el juego del próximo 18 de noviembre contra Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, Kevin no estará a disposición.

Más castigos para Kevin Viveros en Brasil

Ante la violencia del hecho, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Deportiva ya presentó descargos y se conoció que Kevin Viveros podría perderse lo que queda de campeonato en el fútbol brasileño.

Kevin Viveros con el Paranaense. Foto: Getty Images

Según la prensa brasileña, la Fiscalía habría pedido seis partidos como sanción y ya todo está en manos del Comité Disciplinario del Tribunal Superior, que dictará un veredicto el 9 de noviembre.

“El jugador fue acusado en virtud del artículo 254-A, que se refiere a la agresión física y prevé una suspensión de cuatro a doce partidos. Por lo tanto, si recibe la sanción mínima, podría perderse todos los partidos del Athletico en la recta final del Campeonato Brasileño”, informó Globo.

Viveros podría perder el primer puesto

Es el número de partidos que faltan en el Brasileirao y, más allá del veredicto, si le aplican la pena mínima, no estará disponible para el remate de temporada, donde el Athletico Paranaense se juega el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Y no solo eso, sino que el expediente que ya ronda en los tribunales deportivos de Brasil le podría dejar sin pelear por el Botín de Oro en el Brasileirao.

Viveros recebeu cartão vermelho direto em Athletico-PR 1 x 3 Vasco por este pisão em Cuiabano. #futebol #athleticopr #vasco #brasileirão #ge https://t.co/4vsdv59IzV — ge (@geglobo) November 5, 2026

Actualmente, Kevin Viveros es líder en la tabla de goleadores con 21 anotaciones, pero Pedro de Flamengo le sigue con 20 y tiene grandes chances de pasarlo en las cuatro fechas restantes.