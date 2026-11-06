Bayern Múnich vs. Mainz 05: canal y hora para ver en vivo el duelo clave en Bundesliga

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, Bayern Múnich, sin Luis Díaz, visita al Mainz 05. El juego es válido por la fecha 9 de la Bundesliga, y tiene hora de arranque programada para las 9:30 a.m. (horario colombiano). El canal para ver el partido, en vivo, es ESPN y su plataforma de streaming, Disney+ premium.

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Cabe recordar que Luis Díaz no jugará ante Mainz 05 porque aún se recupera de su lesión de “pequeña rotura fibrilar (desgarro muscular leve) en el isquiotibial izquierdo”. El partido hace parte de la lista de los que se perderá el guajiro, incluyendo los amistosos con Selección Colombia.

La fecha de retorno de Luis Díaz, al terreno de juego, aún no es clara. Sin embargo, Bayern Múnich encara el duelo clave ante Mainz 05 con otras figuras, como el Balón de Oro Harry Kane, en busca de tres puntos de oro que le permitan quedarse en el liderato de la Bundesliga, ante una constante persecución por parte de Borussia Dortmund.

🗣️ Wann ist die Rückkehr von Jamal Musiala und Luis Díaz zu erwarten? "Ich denke, die Rückkehr auf ein Spiel oder Datum zu setzen, ist schwierig. Aber nächste Woche werden sie individuelle Einheiten machen und wenn die Nationalspieler zurückkehren, werden sie im vollen Teamtraining sein. Aber es gibt da keine Deadline." — FC Bayern München (@FCBayern) November 6, 2026

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Harry Kane, la figura que acaba de renovar con Bayern Múnich

Capitán y mejor goleador de la selección inglesa con 91 tantos, Harry Kane jugará en el club bávaro durante la Eurocopa de 2028, prevista en Reino Unido e Irlanda.

Kane, de 33 años, llegó al equipo en el verano de 2023. Su mejor temporada fue el pasado curso, 2025-26, que le permitió alzarse en Londres con el Balón de Oro frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026. Foto: UEFA via Getty Images

“Me siento como en casa en el Bayern”, dijo el delantero en un comunicado del club.

“Toda mi familia está muy contenta aquí, tenía ganas de quedarme y me alegra lo que viene por delante. Quiero seguir ganando títulos con este gran club”, añadió el jugador.

En tres temporadas con el Bayern, Kane inauguró y alimentó su palmarés colectivo, hasta entonces vacío: ganó dos ligas alemanas (2025 y 2026), una Copa (2026) y dos Supercopas (2025 y 2026), aunque se le resiste la Liga de Campeones.

La final del gran torneo europeo se disputará precisamente en el estadio del Bayern, el Allianz Arena, en 2028.

En 161 partidos con el Bayern, Kane ha marcado 156 goles sumando todas las competiciones.

Canal y hora para ver en vivo al Bayern Múnich contra Mainz 05

Partido : Mainz 05 vs. Bayern Múnich

: Mainz 05 vs. Bayern Múnich Fecha : sábado, 7 de noviembre de 2026 (novena jornada de la Bundesliga)

: sábado, 7 de noviembre de 2026 (novena jornada de la Bundesliga) Hora : 9:30 a.m. (hora colombiana)

: 9:30 a.m. (hora colombiana) Canal: ESPN y Disney+ premium

*Con información de AFP