Oficial: Atlético Nacional anuncia el regreso de un jugador clave, tras más de un mes de lesión

Este viernes, 6 de noviembre de 2026, Atlético Nacional publicó su lista de convocados oficiales para el partido contra Deportivo Pereira. La noticia está en el regreso de Marlos Moreno, quien tras estar más de un mes fuera por lesión, vuelve a estar en los llamados del verde de Antioquia.

¡Nos vemos nuevamente en casa! Presentamos nuestra lista de convocados y el reporte médico correspondientes al juego ante Pereira, por la fecha 18 de Liga. Todo listo para otra gran noche en el Atanasio. #VamosTodosJuntos https://t.co/DaXnw0DzNJ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 6, 2026

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Cabe recordar que Marlos Moreno sufrió una lesión muscular del isquiotibial, en el muslo derecho, y el 29 de septiembre salió el parte médico oficial. Se hablaba de cuatro semanas fuera de las canchas, y ahora finalmente podrá estar de vuelta en el terreno de juego.

Así las cosas, si así lo considera el técnico Lucas González, Marlos Moreno podría tener minutos en el partido de Atlético Nacional contra Deportivo Pereira. Será este sábado 7 de noviembre, en el Atanasio Girardot y por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Marlos Moreno y su felicidad por volver a ser convocado en Atlético Nacional

“Estoy muy contento de participar otra vez con el grupo. Esperemos que sea lo que Dios quiera para superar esta etapa que se viene”, le dijo Marlos Moreno a las redes sociales oficiales de Atlético Nacional.

Y añadió: “Es una etapa bastante complicada. Estar en el gimnasio y no sentirse partícipe del grupo es algo que por ahí los jugadores como nosotros no toleramos, pero gracias a Dios ya pasó esa pesadilla y que sea lo que Dios quiera”.

Marlos Moreno: "Estoy muy contento de volver a participar con el grupo". https://t.co/JzlWLvTEhk — Juan David Londoño (@juandl84) November 6, 2026

Regresa Marlos, pero sale Néider Parra: no todo es alegría en Nacional

En el mismo post, donde anunciaron la lista de convocados en Atlético Nacional, revelaron una lesión que genera ruido en el técnico Lucas González. Néider Parra, uno de sus defensores más importantes, está de baja.

El parte médico oficial de Néider Parra reza: “Esguince de tobillo izquierdo. Inicia trabajos de campo el próximo 8 de noviembre”.

Néider Parra, lesionado en Atlético Nacional. Foto: Prensa oficial Atlético Nacional.

Luego, Nacional cuenta con la gran mayoría de sus figuras: Franco Armani, William Tesillo, Andrés Román, Jorman Campuzano, James Rodríguez, Alfredo Morelos, entre otros.