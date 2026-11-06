Entrenan una inteligencia artificial para hablar lenguas indígenas: “Que no queden de lado las comunidades”

Varias firmas de inteligencia artificial trabajan en un modelo de lenguaje entrenado con idiomas indígenas de México, según anunciaron este viernes los desarrolladores del proyecto. Un modelo de lenguaje es, en términos simples, un programa que aprende a entender y producir lenguaje humano a partir de grandes cantidades de texto.

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Un país con 68 lenguas y comunidades alejadas de la tecnología

En México se contabilizan unas 68 lenguas indígenas, pero sus hablantes suelen concentrarse en localidades pobres sin acceso a tecnología. Con ese panorama como punto de partida, Jessica Peña, fundadora de Monarca Lab, explicó el propósito de la iniciativa. “Lo que estamos buscando es que no queden de lado las comunidades”, dijo a la AFP.

El modelo está en fase de entrenamiento y sus creadores esperan tener resultados en un año, agregó Peña.

Jessica Peña explicó que el proyecto pretende incluir a poblaciones que suelen quedar al margen de la tecnología. Foto: Getty Images

La brasileña WideLabs, cocreadora de la iniciativa, ya desarrolló un modelo similar en portugués que toma en cuenta las variantes del idioma en ese país. Instituciones públicas de justicia en Brasil lo han implementado en aplicaciones que orientan a los ciudadanos para acceder a servicios legales.

El anuncio, en el marco de México IA+

La presentación ocurrió durante México IA+, un encuentro entre especialistas del sector de la inteligencia artificial. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca impulsar el desarrollo de esta tecnología en el país como parte del Plan México, cuya meta es sustituir importaciones en medio de los choques comerciales con Estados Unidos.

Empresarios mexicanos advierten que la falta de conocimiento frena la adopción de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Algunos empresarios, sin embargo, encuentran dificultades. “El reto más grande que tiene la industria mexicana es el desconocimiento”, dijo en entrevista Miguel Garduño, cofundador de Mexinlabs. Su compañía, de cinco personas, vende inteligencia artificial para negocios, pero algunos clientes solo quieren implementar la nueva tecnología “por moda” y no están dispuestos a pagar lo que realmente cuesta, agregó.

Otros desafíos son la transmisión de energía eléctrica y el acceso a capital, señaló Octavio Camarena, director de KIO, empresa mexicana de centros de datos.

Un mercado que sigue atrayendo

Pese a esas barreras, México, la segunda mayor economía de América Latina, continúa atrayendo a compañías extranjeras. Illumia, empresa de origen argentino, llegó hace unas tres semanas al país por la “gran cantidad de empresas” que requieren servicios de inteligencia artificial, dijo su representante en México, Oscar Parra.