Popular plataforma de diseño anuncia cambios para 22% de sus empleados por avance de la IA: impacta a más de 1.200

Canva Inc. confirmó una profunda reestructuración global tras desacelerar su crecimiento por primera vez en diez años. El plan, anunciado por su CEO Melanie Perkins, incluye despidos, reubicaciones y una simplificación drástica de su modelo organizativo.

Reconocido grupo empresarial anuncia 50.000 despidos adicionales; la mitad sería en este país

El ajuste impactará a 1.271 empleados, cerca del 22 % de su nómina global, debido a la transformación que genera el ecosistema de inteligencia artificial en la industria. “Es el momento más difícil en nuestros trece años de historia”, señaló Perkins en la comunicación oficial de la compañía.

¿Qué causó la reestructuración de Canva?

La proliferación de herramientas y modelos avanzados de inteligencia artificial permite hoy a los usuarios diseñar y crear por cuenta propia, sin depender de programas especializados como los que ofrece Canva.

Esto, sumado a la presión competitiva en el sector del software por una mayor rentabilidad y modelos de negocio más delgados frente al riesgo de canibalización tecnológica, provocó que el crecimiento de la compañía se frenara tras una década de expansión ininterrumpida.

“Las nuevas tecnologías están transformando no solo lo que la gente crea y cómo lo crea, sino lo que espera de los productos que utiliza”, explicó la ejecutiva.

Canva Inc. confirmó una profunda reestructuración global tras desacelerar su crecimiento por primera vez en diez años. Foto: Getty Images

¿Cómo se hará la reestructuración de Canva?

Melanie Perkins detalló el plan que contempla la compañía en este escenario, el cual se basará en tres ejes estratégicos:

El primero será la unificación de las áreas de producto, crecimiento y plataforma en una sola división. El segundo consistirá en la eliminación de capas intermedias y de la hiperespecialización de tareas, con el fin de ampliar la autonomía de los equipos.

El tercero será la centralización de operaciones en Sídney y el fin del trabajo plenamente remoto, dando paso a un esquema híbrido en el que los trabajadores deberán asistir entre dos y tres días por semana a la oficina a partir de enero.

¿Cómo será la transición y el contexto operativo?

La ejecución de este plan demandará una gestión diferenciada, pues Canva cuenta con personal distribuido en 37 países, lo que obliga a adaptar los plazos y procesos a las normativas laborales de cada jurisdicción.

Para amortiguar el impacto, la dirección estableció un paquete de respaldo que asegura al menos seis meses de salario y un año de cobertura médica continua para los empleados salientes, además de permitirles conservar sus computadoras portátiles MacBook y postularse a subvenciones de US$10.000 para proyectos independientes a través del Canva Collective Fund.

En el frente interno, las personas notificadas mantendrán acceso a sus cuentas corporativas de Slack y Gmail hasta el final de la semana para despedirse.

Entretanto, la compañía programó una asamblea general para el próximo 10 de noviembre, seguida por reuniones específicas de cada división a partir del 11 de noviembre, donde se definirán los detalles del nuevo rumbo operativo.