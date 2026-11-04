La carrera por incorporar inteligencia artificial (IA) en las empresas colombianas está atrayendo nuevos jugadores internacionales. Uno de ellos es Wonderful, una compañía de origen israelí que llegó al país a comienzos de 2026 con una propuesta enfocada en integrar esta tecnología a las operaciones de las organizaciones, más allá de los tradicionales chatbots y asistentes virtuales.

Fundada hace menos de dos años, Wonderful ha extendido sus operaciones a 36 países en los últimos ocho meses, incluido Colombia, donde busca aprovechar la creciente demanda empresarial de soluciones de automatización.

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Juan Pablo Consuegra, gerente general de Wonderful para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, explicó que la compañía comenzó a preparar su entrada al mercado colombiano en diciembre de 2025, cuando contrató a su primer empleado. La operación empezó formalmente en enero de 2026, mes en el que también se incorporó el directivo, quien anteriormente trabajó en Microsoft, Facebook y Google.

¿Pero qué hace exactamente Wonderful? A diferencia de las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial, su negocio consiste en utilizar tecnologías existentes e integrarlas con los sistemas internos de sus clientes para automatizar procesos completos.

Imagen de referencia de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Para ello, cuenta con una plataforma propia que incorpora modelos de compañías como Google, Microsoft, Amazon y Anthropic, entre otras. Además, dispone de ingenieros encargados de conectar estas herramientas con los sistemas de gestión de clientes (CRM), planificación empresarial (ERP) y otras aplicaciones utilizadas por las organizaciones.

Según Consuegra, uno de los principales obstáculos para que la inteligencia artificial produzca resultados económicos es la dificultad de integrar las nuevas herramientas con las operaciones existentes. “El problema claramente no es de tecnología, el problema es de lo que nosotros en Wonderful llamamos la última milla”, afirmó.

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La compañía concentra su negocio en cinco sectores: banca, seguros, comercio, telecomunicaciones y salud, aunque también trabaja con empresas de consumo masivo y manufactura.

Metas en el país

Wonderful ya tiene presencia en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Su expansión contempla aumentar tanto la cartera de clientes como la contratación de personal especializado.

Uso de energía y agua en la IA Foto: Getty images / Montaje SEMANA

Consuegra señaló que la operación bajo su responsabilidad, que comprende la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, tiene como objetivo superar los 60 clientes al cierre de 2026. Se trata de una meta regional, no exclusivamente colombiana.

En materia laboral, la empresa había contratado 30 personas durante sus primeros meses de expansión, principalmente ingenieros. La proyección anunciada por el ejecutivo era terminar el año con una planta de entre 50 y 70 trabajadores en Colombia.

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La compañía también comenzó a desarrollar proyectos con empresas locales. Uno de los casos mencionados es Banco Caja Social, donde implementó agentes de inteligencia artificial para gestionar procesos de cobranza, lo que ha servido para aumentar la proporción de contactos que terminan en compromisos de pago.

El crecimiento plantea, sin embargo, interrogantes sobre sus efectos laborales. Consuegra reconoció que los agentes de voz pueden sustituir determinadas funciones humanas, aunque aseguró que algunas compañías están optando por reubicar y capacitar trabajadores.

Por ahora, Wonderful no dispone de una medición de su participación en el mercado colombiano. Su directivo explicó que la inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales todavía carece de criterios uniformes para dimensionar el tamaño del negocio y establecer comparaciones entre proveedores.