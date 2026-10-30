Meta, empresa dueña de Instagram y Facebook, lanza una nueva aplicación con inteligencia artificial

Una de las particularidades de la aplicación Style Sketch, desarrollada por Meta, es la manera en que reúne la ropa de cada usuario: permite vincular una cuenta de Instagram para identificar las prendas que aparecen en las fotografías publicadas y construir con ellas un armario virtual.

“A la gente le encanta usar Muse”: la IA de Meta llega a iPad apenas un mes después de su lanzamiento

Quienes prefieran no conectar sus redes sociales también pueden registrar su ropa por otros medios. La descripción de la aplicación en App Store explica que es posible agregar prendas al tomarles una fotografía, grabar un video corto o seleccionarlas directamente desde la galería del teléfono.

La herramienta resume su propósito con una frase: “Ya tienes la ropa. Style Sketch te ayuda a usarla de verdad”. A partir de ese inventario, la inteligencia artificial propone diferentes atuendos sin necesidad de adquirir nuevas prendas.

Así funciona la prueba virtual de los conjuntos

Otra de las características de la aplicación es la posibilidad de seleccionar una prenda específica para recibir recomendaciones. Por ejemplo, si una persona tiene una chaqueta que utiliza poco, puede pedir alternativas para combinarla con otras piezas de su guardarropa.

La descripción de App Store señala que ofrece “combinaciones de atuendos creadas completamente a partir de tu propio armario, adaptadas a tu cuerpo, tu estilo y lo que realmente llevas puesto”.

La aplicación permite visualizar diferentes conjuntos sin necesidad de probarse cada prenda. Foto: App Store

Además, los usuarios pueden observar una representación de los conjuntos antes de decidir si quieren utilizarlos. Para ello, Style Sketch permite probar virtualmente las combinaciones en una modelo que, según la descripción de la plataforma, se ajusta a la forma del cuerpo y al tono de piel de cada persona.

También prepara la ropa para viajes y actividades

Las funciones no se limitan a encontrar qué ponerse para salir de casa. Style Sketch incorpora una herramienta para organizar el equipaje cuando una persona tiene previsto viajar.

El usuario debe indicar el destino, cuánto tiempo permanecerá allí y qué actividades tiene programadas. Con esos datos, la aplicación prepara una propuesta de vestuario para cada jornada, teniendo en cuenta también el pronóstico del tiempo.

“Empaca más ligero, usa más”, plantea la descripción de la herramienta en App Store.

A esto se suman recomendaciones para elegir la ropa del día según las condiciones meteorológicas, explorar tendencias y encontrar inspiración en otros estilos. Incluso permite compartir dos alternativas de vestuario con un amigo para recibir su opinión.

¿En qué países está disponible?

El lanzamiento de Style Sketch se realizó sin un anuncio público de gran alcance. Según informó TechCrunch el 29 de octubre, la aplicación puede descargarse en dispositivos iOS y Android en Indonesia, Singapur y Tailandia.

El medio estadounidense también señaló que Meta no respondió a su solicitud de comentarios, por lo que todavía no se conoce si la compañía tiene previsto extender su disponibilidad a otros mercados.

La aplicación se suma a otras apuestas recientes de Meta en inteligencia artificial, como Waddle World, Pocket y Vibes, herramientas que exploran diferentes usos de esta tecnología.