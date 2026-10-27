El río colombiano que parece pintado de rojo, amarillo y verde: así es el fenómeno natural que atrae viajeros

Colombia cuenta con una gran diversidad de destinos naturales gracias a su ubicación geográfica, la presencia de tres cordilleras andinas, sus costas sobre el mar Caribe y el océano Pacífico, y la variedad de climas y ecosistemas que alberga.

El río de Colombia conocido como el “arcoíris líquido”, que destaca Travel + Leisure como destino imperdible

Esta riqueza permite encontrar desde playas de aguas cristalinas y selvas tropicales hasta páramos, montañas, desiertos, ríos, lagunas y bosques de gran biodiversidad. Además, cada región ofrece paisajes y experiencias diferentes, y una de las más llamativas se encuentra en el departamento del Meta, en el municipio de La Macarena.

Se trata de Caño Cristales, reconocido como uno de los ríos más hermosos del mundo y llamado de los cinco colores, precisamente uno de los aspectos que más llaman la atención de los viajeros, pues esta maravilla natural se viste de tonos amarillos, azules, verdes, rojos y negros.

Este milagro de la naturaleza se debe a la Macarenia clavigera, una planta acuática endémica que, al contacto con los rayos del sol, ‘pinta’ estos lindos colores a este afluente, uno de los más importantes de la región.

Caño Cristales, en el departamento del Meta, es considerado uno de los ríos más lindos del mundo. Sus colores lo hacen único. Foto: Getty Images

Se dice que la mejor temporada para ver el esplendor de sus colores es de junio a diciembre. Cuando los niveles de las aguas del río se reducen, se seca también la planta, dejando al descubierto la impresionante capa rocosa del lugar. Sin embargo, con una lluvia moderada, esta maravilla natural luce todos sus encantos.

¿Cuáles son los encantos de este lugar?

Además de admirar la belleza de esta fuente hídrica, los viajeros pueden desplazarse al Mirador, una elevación natural desde la que se obtiene una vista panorámica del río Guayabero y los paisajes que rodean Caño Cristales.

Caño Cristales: cinco poderosas razones para visitar este tesoro natural de siete colores, enclavado en el Meta

Desde este punto, los visitantes pueden descubrir distintos sectores del río, cada uno con características particulares. Entre los más conocidos se encuentra la Piscina de los Turistas, un sitio donde, de acuerdo con las condiciones y las normas de acceso, es posible disfrutar de un baño en sus aguas cristalinas.

Otro sitio destacado es el Tapete Rojo, un espacio en el que abunda la Macarenia clavigera, que le da esas tonalidades rojizas que hacen único a este río. También están Los Ochos, donde la erosión ha formado pozos entre las rocas que recuerdan la silueta del número ocho; Los Cuarzos, caracterizado por pequeñas caídas de agua y pozas naturales; y Caño Cristalitos, un curso de agua más pequeño que comparte parte de la belleza paisajística de Caño Cristales.

Caño Cristales es considerado el río más hermoso del mundo. Foto: Getty Images

Sierra de La Macarena

Los turistas pueden complementar su experiencia apreciando la biodiversidad del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, un territorio que alberga numerosas especies de aves, anfibios, reptiles y primates.

Esta riqueza natural, sumada a sus formaciones rocosas, cascadas y aguas de colores, convierte a la región en uno de los lugares más llamativos para el ecoturismo en Colombia.

¿Cuál es la mejor época para visitar Caño Cristales y cómo se llega al río de los siete colores?

Para proteger los ecosistemas de la zona, las autoridades ambientales recomiendan evitar el uso de bloqueadores solares y repelentes antes de ingresar al río. Asimismo, conviene consultar las recomendaciones sanitarias vigentes, incluida la vacunación contra la fiebre amarilla, con suficiente anticipación al viaje.

Así mismo, si en los planes está organizar viaje a este destino, es importante consultar las fechas de apertura y las condiciones de ingreso.