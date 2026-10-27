Destino latinoamericano ofrece alojamiento gratuito a cambio de trabajar 4 horas al día: queda cerca de la playa

Una experiencia de voluntariado en Chile está llamando la atención de viajeros que buscan una alternativa diferente para conocer el país vecino sin asumir todos los gastos del alojamiento.

La convocatoria ofrece la posibilidad de trabajar cuatro horas al día en un campo y huerto cerca del mar, a cambio de hospedaje y otros beneficios durante la estadía.

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La propuesta se desarrolla en la provincia de Cardenal Caro, en la región de O’Higgins, cerca de Matanzas, una localidad costera reconocida por sus paisajes naturales y las condiciones para practicar deportes acuáticos.

Allí, los participantes pueden combinar las labores rurales con actividades al aire libre y recorridos por los alrededores.

El programa está dirigido a personas interesadas en el trabajo agrícola, la jardinería y el mantenimiento de espacios verdes. Entre las actividades previstas se encuentran la siembra, la cosecha de productos, la limpieza de la huerta, la poda, la construcción de invernaderos y la reparación de cercos.

La jornada contempla aproximadamente cuatro horas de colaboración diaria, con horarios flexibles que se coordinan entre los voluntarios y los responsables de la propiedad. Además, la convocatoria contempla dos días libres para que los participantes puedan descansar y explorar la zona.

Opción de voluntariado en Chile. Foto: Getty Images/iStockphoto

Requisitos para acceder al voluntariado

Se solicita tener conocimientos básicos de español o inglés y una edad estimada entre los 25 y los 50 años. La experiencia está abierta a viajeros individuales, parejas y grupos de dos personas que quieran vivir una temporada en contacto con la naturaleza.

Uno de los principales atractivos es el alojamiento gratuito, que puede ser en una habitación compartida, dependiendo de la disponibilidad.

También se ofrece acceso a una cocina equipada, desayuno y almuerzo durante la estadía, uso de lavandería y orientación para descubrir los sitios turísticos cercanos.

Matanzas se presenta como uno de los puntos más interesantes para aprovechar el tiempo libre, gracias a sus playas y condiciones para practicar surf, windsurf y kitesurf. También hay senderos para caminar, rutas para recorrer en bicicleta y espacios naturales ideales para disfrutar de la tranquilidad.

Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta que algunos gastos corren por su cuenta. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y los posibles trámites de visa no están incluidos en el intercambio.

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Para postularse, es necesario registrarse en Worldpackers, completar un perfil personal, buscar la convocatoria en Cardenal Caro y enviar una solicitud al anfitrión. Después, se deberá esperar la respuesta para coordinar las fechas y las condiciones de la experiencia.

La iniciativa representa una opción para quienes desean conocer Chile desde una perspectiva diferente, compartir con otras personas y disfrutar del entorno costero mientras colaboran en tareas rurales.