La isla colombiana con manglares, arrecifes y playas que se puede disfrutar lejos del turismo de grandes ciudades

El Caribe colombiano alberga numerosos destinos paradisíacos que atraen a viajeros en busca de playas y paisajes inolvidables en medio de ambientes tranquilos.

Aunque algunos de estos lugares suelen recibir muchos visitantes, también existen rincones más tranquilos que permiten disfrutar de la naturaleza y descansar lejos del ruido y el ritmo acelerado de las ciudades.

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Uno de esos encantadores destinos es isla Fuerte, un tesoro natural reconocido por sus playas de aguas cristalinas, su vegetación y su ambiente apacible.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que la mayoría de sus habitantes son afrodescendientes y viven en Puerto Limón, un pequeño poblado con viviendas construidas en madera y caña brava, muchas de ellas con techos de palma.

Este es un escenario que les ofrece a los viajeros diferentes actividades para hacer, entre ellas, caminatas, avistamiento de más de 80 especies de aves y recorridos para observar osos perezosos en su hábitat natural.

Isla Fuerte es un destino tranquilo para pasar días de vacaciones. Foto: Instagram @islafuerte.travel

¿Cuáles son los encantos?

Los datos oficiales indican que las aguas que rodean isla Fuerte albergan una importante diversidad de vida marina y formaciones coralinas. El destino cuenta con más de 17 puntos de buceo, donde los visitantes pueden observar especies como tiburones nodriza y de puntas blancas, tortugas marinas y corales de fuego.

Entre los lugares destacados para explorar se encuentra Bajo Bushnell, un arrecife reconocido por la presencia de barracudas, grandes gorgonias y colonias de coral cuerno.

Otros puntos de interés para quienes disfrutan del buceo son Burbujas, Los Pargos, Grieta del Socorro, Fondo Loco, Bajo Mariajo, Los Venados y Los Bayones. Para quienes cuentan con mayor experiencia en esta actividad, también están los arrecifes Bartolo y El Orión.

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Además de explorar el fondo marino, los viajeros pueden practicar deportes acuáticos como windsurf y vela o recorrer el perímetro de la isla en kayak para contemplar sus paisajes desde otra perspectiva.

El cuidado del entorno natural es otro aspecto importante de este destino. Por ello, se promueven prácticas responsables entre los visitantes, como reducir y reciclar los residuos plásticos, evitar afectar los ecosistemas y respetar la flora y fauna que habitan en la isla.

El buceo es una de las actividades para desarrollar en isla Fuerte. Foto: Getty Images

¿Cómo llegar a isla Fuerte?

Hay varias formas de llegar a este paradisíaco lugar. Por ejemplo, si los viajeros salen desde Cartagena, pueden desplazarse por carretera en dirección a Lorica y continuar hasta Paso Nuevo, desde donde se realizan los traslados marítimos hacia la isla. También existe la posibilidad de llegar en vehículo particular hasta este sector y coordinar el transporte en lancha.

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Para quienes viajan desde Bogotá, una alternativa es tomar un vuelo hasta Montería y continuar por carretera hacia la zona de acceso a isla Fuerte. Desde allí, es posible contratar un recorrido en lancha con operadores turísticos de la zona.

Antes de emprender el viaje, conviene consultar las opciones de transporte disponibles, los horarios de las embarcaciones y las condiciones del recorrido para organizar la visita con anticipación.