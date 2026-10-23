A una hora de Barranquilla: la playa de arena dorada ideal para descansar, comer ceviche fresco y practicar kitesurf

Los planes de playa, brisa y mar son los preferidos para muchos viajeros y, por fortuna, Colombia cuenta con muchas de ellas en sus costas, siendo escenarios perfectos para quienes buscan alejarse del ruido de las ciudades y hacer una pausa de la rutina diaria.

A media hora de Barranquilla, la playa para vivir una experiencia única y de aventura en medio de bellos paisajes

En el departamento del Atlántico, la oferta costera incluye opciones para distintos gustos. Según la Dirección General Marítima, la región cuenta con 18 playas con vocación turística, aptas para actividades recreativas y para disfrutar del tiempo libre.

Una de ellas es Santa Verónica, ubicada en Juan de Acosta, a unos 35 kilómetros de la capital del Atlántico. De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, en este destino los visitantes pueden degustar platos típicos en quioscos y casetas junto al mar, además de descansar en hamacas instaladas en la playa.

Las playas de Santa verónica son ideales para descansar. Foto: Gobernación del Atlántico/API.

Este es un destino con unas características especiales en las que destacan sus paisajes tropicales, su arena dorada y sus condiciones para practicar deportes acuáticos. Sus vientos lo convierten en un sitio atractivo para los aficionados al kitesurf y al windsurf, dos actividades que permiten deslizarse sobre el agua aprovechando la fuerza del viento. Así mismo, es una opción quienes prefieren nadar, tomar el sol o simplemente contemplar el paisaje costero.

La cercanía con Barranquilla es otro de sus atractivos, pues permite organizar una escapada de playa sin alejarse demasiado de la capital del Atlántico. Así, Santa Verónica combina descanso, gastronomía y aventura en un entorno natural.

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¿Qué actividades se pueden hacer?

Entre los planes que pueden disfrutar los viajeros en Santa Verónica se encuentran:

Descansar junto al mar: disfrutar de la arena, tomar el sol y contemplar el paisaje.

disfrutar de la arena, tomar el sol y contemplar el paisaje. Practicar kitesurf: deslizarse sobre el agua con ayuda de una cometa que aprovecha la fuerza del viento.

deslizarse sobre el agua con ayuda de una cometa que aprovecha la fuerza del viento. Hacer windsurf: navegar sobre una tabla equipada con una vela que permite desplazarse impulsado por el viento.

navegar sobre una tabla equipada con una vela que permite desplazarse impulsado por el viento. Probar la gastronomía local: degustar preparaciones típicas en los establecimientos ubicados cerca de la playa.

Playas de Santa Verónica. Foto: Gobernación del Atlántico/API.

Obras de estabilización

Recientemente, la Gobernación del Atlántico entregó obras de estabilización costera con las que busca contener el deterioro de las playas de Santa Verónica, que se han visto afectadas como consecuencia de la erosión.

La intervención, cuya inversión se acerca a los 94.000 millones de pesos, permitió recuperar 2,1 kilómetros de litoral y más de 80.000 metros cuadrados de playa, de acuerdo con las cifras entregadas por la Administración departamental.

La erosión había reducido progresivamente la superficie disponible para actividades recreativas y comerciales y la pérdida de arena también afectaba el atractivo de Santa Verónica como destino de sol y playa. Hoy las autoridades tratan de recuperar las condiciones de este lugar, uno de los más atractivos para los turistas cerca de la capital del Atlántico.