Con la llegada de Halloween, las historias de apariciones, leyendas y sucesos inexplicables despiertan la curiosidad de quienes buscan experiencias diferentes durante esta temporada.

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En este contexto, en el territorio nacional hay varios lugares rodeados de relatos paranormales que, entre el misterio y la tradición popular, atraen a viajeros interesados en conocer el lado más enigmático de algunos sitios especiales. En este contexto, estos son cuatro lugares que guardan enigmas y que llaman la atención de los viajeros.

Salto del Tequendama

Muy cerca de Bogotá, a unos 30 kilómetros, se encuentra el Salto del Tequendama, una imponente cascada de aproximadamente 157 metros de altura formada por las aguas del río Bogotá. Además de su atractivo natural, este lugar está rodeado de relatos sobre almas en pena y apariciones, vinculados, según las leyendas populares, con personas que se lanzaron al precipicio.

El Salto del Tequendama es uno de los lugares turísticos y misteriosos cerca de Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Algunas historias incluso relacionan el sitio con antiguas prácticas atribuidas a comunidades indígenas de la región. El misterio también envuelve la antigua casona ubicada junto a la cascada, que tuvo distintos usos a lo largo de su historia y que actualmente alberga un museo.

Isla Gorgona

En el Pacífico colombiano, este lugar conserva los vestigios de una antigua prisión de máxima seguridad que funcionó entre 1960 y 1984. Hoy, sus ruinas forman parte de un parque nacional natural reconocido por su biodiversidad y sus ecosistemas. Durante los años de funcionamiento de la cárcel, los internos soportaron condiciones extremas, enfermedades tropicales y el riesgo que representaban animales venenosos.

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Ese pasado alimenta las historias que rodean las instalaciones abandonadas. Algunos visitantes aseguran haber percibido sombras fugaces, escuchado sonidos sin explicación aparente o sentido que algo les impedía avanzar. Estos relatos forman parte del imaginario paranormal asociado con la isla, cuyo atractivo también reside en su riqueza natural y su historia.

La Isla Gorgona es ahora un parque que vale la pena visitar. Foto: Jorge Orozco / El País

Armero

La tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, marcó profundamente la historia de Colombia. El desastre sepultó gran parte de esta población del Tolima y décadas después, el lugar conserva vestigios de la antigua localidad, entre ellos el campanario de la iglesia, que permanece como uno de los símbolos más representativos de la catástrofe.

Convertido en un sitio de memoria, duelo y peregrinación, Armero recibe visitantes que buscan rendir homenaje a las víctimas y conocer lo sucedido. Alrededor de sus ruinas también han surgido relatos sobre lamentos y presencias que algunas personas aseguran percibir, especialmente durante la noche.

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Cementerio Central de Bogotá

En la capital del país se encuentra el Cementerio Central, uno de los camposantos más antiguos e importantes del país. Allí reposan los restos de expresidentes, artistas y otras figuras destacadas de la historia nacional. Sus mausoleos, esculturas y monumentos funerarios lo convierten en un espacio de interés patrimonial, aunque también es escenario de numerosas leyendas urbanas.

El Cementerio Central de Bogotá es un lugar rodeado de misterio. Foto: Cortesía / Prensa de la concejala Diana Diago

Entre las historias populares se encuentran supuestas apariciones de una niña vestida de blanco y de una figura masculina con apariencia de monje. También circulan relatos sobre rituales y prácticas esotéricas. Aunque estas versiones no son comprobadas, contribuyen al aura de misterio que rodea el lugar y despiertan la curiosidad de quienes se interesan por las leyendas bogotanas.