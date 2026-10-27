El país europeo que ofrece un viaje con todos los gastos pagos a personas solteras en 2027; así puede participar

A quién no le gustaría viajar a Europa y más si es con todos los gastos pagos y si, además, existe la posibilidad de conseguir una pareja. Pues Finlandia, reconocido como uno de los países más felices del mundo, ofrece una oportunidad para quienes buscan encontrar el amor.

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Este destino europeo se propone atraer a solteros de diferentes partes del planeta con una propuesta que combina turismo, gastronomía y citas. La iniciativa permitirá que 16 personas descubran los sabores de la cocina finlandesa mientras comparten actividades y conocen a otros viajeros con intereses similares.

La experiencia, denominada Finnish Dinner Date, se llevará a cabo en febrero de 2027 y ofrecerá a los participantes seleccionados un viaje de cuatro días por Finlandia. El programa tendrá como evento central una cena de degustación a la luz de las velas, en la que los asistentes podrán disfrutar de algunos de los platos más representativos de la tradición culinaria del país nórdico.

Helsinki, la capital de Finlandia, es uno de los destinos a los que podrían llegar los solteros que hagan parte de esta iniciativa. Foto: Getty Images

La iniciativa, impulsada por Visit Finland, contempla dos viajes con todos los gastos cubiertos para grupos de ocho personas. Los participantes viajarán a Helsinki o Tampere, en la región de los lagos finlandeses, entre el 9 y el 19 de febrero. Sin embargo, el destino será una sorpresa: los seleccionados solo conocerán la ciudad que visitarán cuando se confirme su participación.

Una cita a ciegas

Esta iniciativa ofrece una versión romántica de los Official Tasting Menus, una propuesta creada recientemente por Finlandia para resaltar y promocionar la riqueza de su cocina tradicional.

Estos recorridos culinarios buscan despertar los sentidos a través de platos que reflejan la diversidad de las regiones del país, integrando sabores con relatos, paisajes y costumbres locales.

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La propuesta también toma como inspiración el fenómeno viral finlandés conocido como Sinkkukori, una tendencia en la que las personas solteras compran cestas de color rosa en los supermercados para indicar que están dispuestas a conocer a alguien. Según Heli Jimenez, directora sénior de marketing internacional de Business Finland, los participantes podrían encontrar el amor entre ellos, enamorarse de la gastronomía local o descubrir un nuevo destino favorito.

Tampere, Finlandia. Foto: Getty Images

Cómo participar en la cena a ciegas en Finlandia

Quienes quieran postularse deberán responder una pregunta: ¿qué servirían en una cena romántica y por qué? Para hacerlo, deben grabar un video corto en inglés y publicarlo en Instagram, TikTok o YouTube con la etiqueta #FinnishDinnerDate, además de mencionar a Visit Finland.

Después, tendrán que completar el formulario disponible en FinnishDinnerDate.com y adjuntar el enlace del video. Si desean mantener la grabación fuera del acceso público, pueden subirla a YouTube en formato no listado.

El plazo para enviar las solicitudes vence el martes 10 de noviembre de 2026 y los nombres de los seleccionados se darán a conocer el primero de diciembre a través de las cuentas oficiales de Visit Finland en Instagram y TikTok.