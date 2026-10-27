Exnovio de Daniela Álvarez se sinceró sobre su vínculo y sorprendió con su confesión: “Es parte de mi vida”

El actor español Lenard Vanderaa habló recientemente en sus redes sociales acerca del vínculo actual que tiene con la presentadora colombiana Daniela Álvarez, con quien mantuvo una relación sentimental durante varios años. Sus declaraciones despertaron curiosidad entre los seguidores de ambos, especialmente por la historia que compartieron y las dificultades que atravesaron durante el noviazgo.

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La relación comenzó formalmente en el año 2017 y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del entretenimiento nacional. Durante ese tiempo, la pareja compartió viajes, rutinas de ejercicio y diferentes momentos de su vida personal, mostrando públicamente la conexión que existía entre ambos.

Sin embargo, la historia tuvo varios altibajos. Finalizando el año 2018, decidieron separarse debido a sus proyectos personales. Lenard regresó a España para continuar desarrollando su carrera como actor, mientras Daniela permaneció en Colombia trabajando en televisión.

Lenard Vanderaa habló de cómo es su vínculo con Daniela Álvarez

Hoy en día, el actor español decidió aclarar cómo es su relación con la presentadora. Durante una dinámica de preguntas en Instagram, respondió si habían retomado el noviazgo y dejó claro que siguen caminos separados.

“Daniela realmente es una persona especial que he tenido la suerte y que tengo la suerte de que es parte de mi vida”, escribió el actor.

Pese a que confirmó que no están juntos sentimentalmente desde hace tiempo, aseguró que mantienen una amistad y se comunican con frecuencia.

También destacó la labor de Daniela en su fundación y le deseó lo mejor, dejando claro que el cariño y el respeto entre ambos siempre existirán.

Así fue la relación amorosa entre Lenard Vanderaa y Daniela Álvarez

A principios de 2020, el español volvió al país por motivos laborales y, con la llegada de la pandemia, terminó reencontrándose con la presentadora. Ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, aunque la relación no duró para siempre.

La ruptura definitiva ocurrió a finales de 2020 y se hizo pública en mayo de 2021. Durante mucho tiempo, circularon versiones que señalaban al actor de haber abandonado a Daniela después de la amputación de su pierna, una situación que cambió profundamente la vida de la presentadora.

Luego de un tiempo, la exreina de belleza aseguró que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación. En octubre de 2025, durante una entrevista en el pódcast Dermatología sin censura, reconoció que sentía una deuda moral con su expareja por el acompañamiento que recibió durante su recuperación.

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Daniela también reveló que viajó discretamente a España para encontrarse con Lenard, mirarlo a los ojos y pedirle perdón por considerar que no había correspondido de la misma manera al amor y la paciencia que él le brindó.

Además, destacó que el actor fue leal e incondicional durante uno de los momentos más difíciles de su vida.