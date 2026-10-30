El nuevo movimiento de Instagram para competir con YouTube: ofrece hasta 500.000 dólares para lograrlo

Instagram busca ampliar su oferta de contenidos audiovisuales y darle mayor protagonismo a los videos de larga duración. Como parte de esta estrategia, la compañía está contactando a creadores de YouTube para ofrecerles incentivos económicos a cambio de que lleven sus producciones a la red social.

La iniciativa se suma a los cambios que la plataforma, liderada por Adam Mosseri, anunció recientemente para diversificar los formatos de publicación y brindarles más posibilidades a quienes producen contenido. Entre las novedades se encuentra Features, una herramienta que permitirá compartir videos horizontales de hasta 90 minutos. Por ahora, esta función se encuentra en fase de prueba en Estados Unidos y Brasil.

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Para acelerar su llegada, Instagram estaría ofreciendo contratos remunerados a un grupo de creadores seleccionados de YouTube. Según información conocida por Business Insider, los pagos pueden oscilar entre los 50.000 dólares y alcanzar los 500.000 dólares, dependiendo de cada acuerdo.

Personas familiarizadas con la iniciativa señalaron al medio que Meta está destinando recursos directamente a financiar algunas de estas producciones.

Un portavoz de la compañía confirmó esta estrategia y explicó que el propósito es respaldar a determinados creadores para que publiquen material en Features. Aunque los términos de los contratos se mantienen bajo reserva, la empresa manifestó su interés por ver estos contenidos en funcionamiento.

Otro aspecto relevante es que los acuerdos no contemplan condiciones de exclusividad. Esto significa que los creadores pueden continuar compartiendo sus videos en otras plataformas, sin tener que abandonar sus canales de YouTube.

Imagen de referencia de YouTube TV. Foto: NurPhoto via Getty Images

Instagram quiere cambiar la forma de ver videos

La apuesta por las producciones extensas también contempla la llegada de Instagram a los televisores. La compañía trabaja en una experiencia adaptada a las pantallas grandes, mediante una aplicación disponible en dispositivos Fire TV, Google TV, Samsung TV y Apple TV.

Allí, los usuarios podrán explorar diferentes contenidos audiovisuales y acceder a recomendaciones y selecciones de videos compartidas con sus amigos.

A esto se suman otras herramientas dirigidas a organizar mejor las publicaciones. Una de ellas consiste en identificar los videos que forman parte de una misma serie mediante etiquetas dentro del feed principal. De esta manera, los espectadores podrán reconocer cuándo una publicación tiene continuaciones y reproducir los episodios siguiendo el orden establecido desde el primero.

Ilustración del logo de Instagram Foto: NurPhoto via Getty Images

También se habilitará la posibilidad de asociar hasta ocho clips cortos con un video de mayor duración. Así, quienes encuentren uno de estos fragmentos podrán dirigirse directamente a la producción completa, sin tener que buscarla por separado.

Pese a estos movimientos para competir en el terreno del video largo, Mosseri señaló que la plataforma continúa explorando nuevas alternativas. Sobre la posibilidad de implementar un programa de socios que permita repartir los ingresos con los creadores, el directivo recordó que experiencias anteriores de este tipo no ofrecieron los resultados esperados.