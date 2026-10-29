Un nuevo objeto fue detectado más allá de Plutón y podría cambiar el mapa del Sistema Solar

Los confines del Sistema Solar vuelven a ser escenario de un hallazgo astronómico. Un objeto identificado como 2026 ED138 despertó el interés de los científicos por sus dimensiones y su ubicación, a una distancia del Sol incluso mayor que la de Plutón. Los primeros cálculos indican que podría convertirse en uno de los planetas enanos más grandes conocidos en esa región.

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Sin embargo, todavía no tiene esa clasificación confirmada. Por ahora, los investigadores lo consideran un candidato y esperan obtener nuevos datos para establecer sus características.

Un tamaño que podría acercarse al de otros planetas enanos

La distancia no es el único aspecto que llamó la atención de los investigadores. Los cálculos preliminares apuntan a que ED138 tendría entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro. Esta estimación se obtuvo a partir de su brillo, su ubicación y la cantidad de luz que se calcula que refleja su superficie.

Para entender por qué podría recibir esa clasificación, hay que tener en cuenta una característica: un planeta enano debe tener suficiente gravedad para adquirir una forma aproximadamente redonda, aunque no cumpla todos los requisitos para ser considerado un planeta.

Si las próximas observaciones confirman esa condición, ED138 se incorporaría al grupo de cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional: Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake.

El hallazgo comenzó con una búsqueda entre miles de millones de registros

El descubrimiento se produjo cuando Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, analizaba información recopilada por Rubin. El científico utilizó un programa desarrollado junto con su colega Kevin Napier, capaz de comparar miles de millones de registros para encontrar objetos que se desplazan por el espacio.

Al identificar ED138, Holman encontró características que lo llevaron a revisar los resultados para descartar un posible error.

“Mi primera reacción fue de incredulidad y entusiasmo”, contó el investigador. También explicó: “Los objetos como este son muy poco frecuentes, así que enseguida empecé a comprobar si yo había cometido algún error o si fue el código”.

La revisión permitió encontrar otras observaciones del mismo cuerpo. En total, el telescopio lo registró 30 veces durante 20 noches. Además, imágenes de archivo permitieron rastrear su recorrido hasta 2016.

Un descubrimiento que podría ser el primero de muchos

El objeto había pasado inadvertido porque se encontraba en una región cercana a la Vía Láctea, donde millones de estrellas dificultan distinguir cuerpos más pequeños y distantes.

Mario Jurić, científico principal de Rubin para el estudio del Sistema Solar, destacó la importancia de esta capacidad de observación: “Rubin nos está dando una capacidad sin precedentes para explorar el cielo gracias a una combinación de velocidad, profundidad y precisión”.

El investigador agregó que, después de localizar un objeto, es posible buscarlo en imágenes anteriores, incluso de décadas atrás, para reconstruir su trayectoria.

Por ahora, los científicos necesitan nuevas observaciones, especialmente en el infrarrojo, para establecer el tamaño de ED138 y determinar si cumple las condiciones para ser considerado un planeta enano. Mientras tanto, el Observatorio Rubin continuará examinando el cielo del hemisferio sur durante diez años, un periodo en el que podrían aparecer otros cuerpos que todavía permanecen sin identificar.